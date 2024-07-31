Виталий Косовский: Хотелось бы, чтобы динамовцы набили Партизану еще мешочек мячей

Сегодня в Белграде состоится ответная игра между сербским "Партизаном" и киевским "Динамо". О своих ожиданиях в этом поединке корреспонденту UA-Футбол рассказал бывший полузащитник винницкой "Нивы", киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Косовский.

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- Как думаете, не возникнет ли у динамовцев на уровне подсознания шапкозакидательского настроения перед повторной игрой с "Партизаном"?

– Я даже и не предполагаю такого, что могут возникнуть подобные мысли. Отмотав пленку времени назад, можно припомнить первую игру между этими соперниками. Такой настрой, который был у динамовцев тогда, думаю, будет у них и в сегодняшнем поединке. В Люблине был такой счет (6:2 – прим. ред.), что многие даже шутили: мол, можно в Белград и не ехать, ведь даже при условии технического поражения 0:3 у нашей команды есть преимущество в четыре мяча (улыбается). А если серьезно, то я уверен, что футболисты "Динамо" будут настраиваться самым серьезным образом. Уверен, что тренерскому штабу киевского клуба не нужно мотивировать своих футболистов. Каждый из тех, кто сейчас есть в обойме киевской команды, готов выйти на матч и играть на полную мощь, на максимуме. А еще хотелось бы, чтобы наши ребята набили хозяевам еще больший мешочек мячей. Наши люди, да еще в такое тяжелое для Украины время, внимательно следят за трансляциями и ждут от динамовцев побед. Особенно хороших побед. Надеюсь, сегодня в матче с "Партизаном" будет такой же убедительный выигрыш с содержательной игрой и мыслями на футбольном поле. Во всех отношениях.

- Можно не сомневаться, что после сокрушительного поражения в первом матче сербы будут пытаться хоть как-то реабилитироваться, поэтому попытаются отличиться в дебюте игры. Что в таком случае может применить "Динамо"?

- На этот счет могу сказать, что нужно контролировать свою агрессию. Учитывая, что сербы играют на своем поле, они пойдут ва-банк и попытаются прессинговать с первых же минут. Нашим ребятам при таких условиях потребуется терпение. А терпение, как известно, является залогом успеха. Вместе с тем замечу, что со стороны хозяев будут провокации – а в этом есть большая вероятность. Поэтому нужно будет сдерживать агрессию – имею в виду фактор возможного получения желтых карточек или удаления. Не нужно до этого доводить, а следует ускорить игру и иметь преимущество – как в контроле мяча, так и в голах.

- Есть ли смысл Александру Шовковскому использовать в белградском матче игроков, не имеющих твердого места в основном составе?

Трудно что-то по этому поводу говорить. Ведь чтобы оценить ситуацию, нужно находиться внутри команды и чувствовать футболистов. Надо выходить с первых минут сильнейшими игроками, кто лучше готов на сегодняшнюю игру. Выходить – и решать задачу выхода в следующий этап соревнований. Хотелось бы, чтобы это удалось сделать уже в первой половине встречи. Хотя да, есть вероятность появления на поле футболистов, которые должны выходить во втором тайме. И все же считаю, что нужно тщательно готовиться к игре и никаких шапкозакидательских настроений в сознании не допускать. К ответному поединку с "Партизаном" нужно отнестись серьезным образом, ведь это еще не конец двухраундового поединка. Конец будет даже не на 90-й минуте, а ближе к 100-й, когда арбитр даст финальный свисток.

– После первого матча Йожеф Сабо выразил обеспокоенность, что в Белграде пророссийски настроенные сербы могут создать проблемы гостям из Украины. Считаете ли вы, что такое возможно?

– Возможно все. От тех людей и болельщиков можно ждать чего угодно. Мы же чего-то можем и не знать – в частности, в каких условиях команда проживает, что и как. Если пишут, что были провокации, то не исключено, что они и будут. Когда автобус с динамовской командой будет ехать из гостиницы на игру, я уверен, что те или иные провокации могут быть. Могут и камни бросать в автобус, и что угодно. К этому нужно быть готовым и спокойно реагировать. А еще лучше – вообще не реагировать. Понимаю, что о таком неприятно говорить и думать, но сегодня это не только игра, но и политика. Сами понимаете, в какой стране "Динамо" сегодня будет играть. Там люди пророссийски настроены.

- Случались ли во время ваших выступлений в "Динамо" или в составе сборной Украины подобные инциденты при преодолении пути от отеля на стадион?

- Каких-либо серьезных случаев, к счастью, не было. Если брать Лигу чемпионов, то мы приезжали на игры не фаворитом, поэтому болельщики в тех городах относились спокойно. Кто-то показывал счет на пальцах 3:0, кто-то 4:0, а иногда и ладонь: мол, 5:0. А получалось все совсем по-другому. Игра показывала, что на футбольном поле результат может быть не таким, как кому-то кажется.