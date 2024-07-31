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Караваев, Пихаленок, Ярмоленко и Ванат выйдут в старте Динамо на ответный матч с Партизаном
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 31 июля, "
Поединок пройдет в Белграде и начнется в 21:00.
"Партизан": А. Йованович, Филлипович, Муякич, Маркович, Юрчевич, Захид, Овусу, Захаревич, А. Калюлю, Го Ен Джун, Салданья
Запасные: Стеванович, Антич, Ксандер, Д. Йованович, Натхо, А. Шчекич, Николич, де Медина, Ковачевич, Ибрахим, Трифунович, Степанович
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Караваев, Шапаренко, Буяльский, Пихаленок, Волошин, Ярмоленко, Ванат
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Бражко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Кабаев, Малыш, Диалло, Михавко, Биловар
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