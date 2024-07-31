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Караваев, Пихаленок, Ярмоленко и Ванат выйдут в старте Динамо на ответный матч с Партизаном

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

Караваев, Пихаленок, Ярмоленко и Ванат выйдут в старте Динамо на ответный матч с Партизаном

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 31 июля, "Динамо" проведет ответный, матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном".

Поединок пройдет в Белграде и начнется в 21:00.

"Партизан": А. Йованович, Филлипович, Муякич, Маркович, Юрчевич, Захид, Овусу, Захаревич, А. Калюлю, Го Ен Джун, Салданья

Запасные: Стеванович, Антич, Ксандер, Д. Йованович, Натхо, А. Шчекич, Николич, де Медина, Ковачевич, Ибрахим, Трифунович, Степанович

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук, Попов, Караваев, Шапаренко, Буяльский, Пихаленок, Волошин, Ярмоленко, Ванат

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Бражко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Кабаев, Малыш, Диалло, Михавко, Биловар

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Партизан (Белград) Динамо (Киев)
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Комментарии
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Кузміч ДК (Київ )
31.07.2024 в 20:07
Несподіваний склад, хоча десь у глибині душі очікував що кардинальної ротації не буде. Чекаємо на повторення?)
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Комментарии 1
Кузміч ДК (Київ )
31.07.2024 в 20:07
Несподіваний склад, хоча десь у глибині душі очікував що кардинальної ротації не буде. Чекаємо на повторення?)
Ответить
0
0

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