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Буряк: Михавко и Пономаренко – будущее не только Динамо, но и надеюсь, всего украинского футбола
В Динамо снова появилась перспективная молодежь
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Экс-тренер "
"Тарас и Матвей – очень перспективные ребята. Если бы они не были такими талантами, в "Динамо" не играли бы. Оба отвечают требованиям взрослой команды. И тренерский штаб, и президент за ними следят и поддерживают. Они – будущее не только "Динамо", но и, надеюсь, всего украинского футбола.
Что касается того, будет ли у них игровое время против "Партизана"… Не знаю. Как я и говорил раньше, не менял победный состав. Возможно, у них будет возможность выйти на замену. Нужно понимать, какие у них сейчас физические кондиции. Оба – молодые и восстанавливаются быстро, не как ветераны типа Андрея Ярмоленко. В их возрасте можно играть чуть ли не через день.
Уверен, Шовковский все проанализирует и решит: будут ли играть Михавко и Пономаренко или получат немного времени на отдых", - сказал Буряк.
Напомним, что матч "Партизан" - "Динамо" начнется сегодня в 21:00. UA-Футбол проведет
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