Сабо: Михавко и Пономаренко – будущее не только Динамо, но и надеюсь, всего украинского футбола

Экс-тренер " Динамо " и сборной Украины Леонид Буряк высказался о прогрессе молодых игроков киевлян Тараса Михавко и Матвея Пономаренко.

"Тарас и Матвей – очень перспективные ребята. Если бы они не были такими талантами, в "Динамо" не играли бы. Оба отвечают требованиям взрослой команды. И тренерский штаб, и президент за ними следят и поддерживают. Они – будущее не только "Динамо", но и, надеюсь, всего украинского футбола.

Что касается того, будет ли у них игровое время против "Партизана"… Не знаю. Как я и говорил раньше, не менял победный состав. Возможно, у них будет возможность выйти на замену. Нужно понимать, какие у них сейчас физические кондиции. Оба – молодые и восстанавливаются быстро, не как ветераны типа Андрея Ярмоленко. В их возрасте можно играть чуть ли не через день.

Уверен, Шовковский все проанализирует и решит: будут ли играть Михавко и Пономаренко или получат немного времени на отдых", - сказал Буряк.