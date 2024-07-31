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Ярмоленко уже на 16-й минуте открыл счет в ответном матче с Партизаном. ВИДЕО
Воспользовался ошибкой защиты
fcdynamo.com
Сегодня, 31 июля, "Динамо" проводит ответный, матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном".
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После победы 6:2 в первом матче, киевляне уже на 16-й минуте открыли счет и во втором поединке.
После ошибки защитников сербов, Ярмоленко вывалился один на один и спокойно пробил кипера. 1:0 для "Динамо".
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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