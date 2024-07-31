Квалификация ЛЧ. Партизан - Динамо 0:3 (первый матч - 2:6). Похороны гробовщиков

Главным итогом матча в Белграде можно назвать успешную презентацию новой "сине-желтой" формы "Динамо" в официальных матчах.

Как и ожидалось, Шовковский не стал мудрить и провел лишь несколько ротаций в стартовом составе и фундаментально не менял формацию игры. Из ключевого можно выделить отсутствие чистого опорника в старте. В частности, на скамейку из-за угрозы дисквалификации присел Бражко. Впрочем, особо, на рисунке игры динамовцев это не отразилось.

В свою очередь, наставник "гробовщиков" в лице Александара Станоевича перешел на схему в три центральных защитника, чтобы хоть как-то добавить плотности и компактности на своей половине. И это также, особым образом, не помогло сербам. План коуча хозяев поля не сработал. Даже несмотря на формально домашние стены, "Динамо" тотально превосходило "Партизан" по показателю владением мячом. А формально из-за того, что зрители на этом матче отсутствовали. Сербам стоит поблагодарить за это наказание от УЕФА собственным же фанатов.

В общем, первый тайм прошел очень спокойно. Киевлянами в силу добытого гандикапа не нужно было идти большими силами вперед, ну а "гробовщики" банально не могли предложить ничего интересного. "Бело-синие" действовали с позиции силы и спокойно могли комбинировать, не оглядываясь на давление результата.

И именно подопечные СаШо и открыли счет. Ванат не сумел развить опасную контратаку, однако тут же на помощь пришли Калюлю и Овусу, выведя Ярмоленко прямо на свидание с голкипером. Андрей не растерялся и на классе покатил мимо Йовановича. После этого, такое впечатление, матч полностью сменил статус на товарищеский. "Партизан" все понимал и уже просто отбывал номер. Динамовцы же экспериментировали и продолжали методично наигрывать позиционные атаки.

Во второй половине сценарий поединка не изменился. Вице-чемпион Украины действовал первым номером, а хозяева изредка пытались огрызаться и выбегать в контрвыпады. Тем не менее, до конкретики со стороны сербов не доходило, от слова совсем. Эпизодами подопечные Станоевича пробовали хаотично навязать более высокий темп, но киевский коллектив методично сбивал и нивелировал эти потуги.

"Динамо" абсолютно контролировало ход игры и на экваторе вторых 45 минут удвоило преимущество в счете. Ванат на скорости ворвался в штрафную площадку, а Марковичу ничего не оставалось как сбивать форварда гостей. Румынский арбитр после просмотра VAR указал на точку. Пенальти исполнять взялся тот же Ванат, и уверенно его реализовал.

Концовка поединка также была за динамовцами. Сначала была перекладина с нескольких метров от Волошина, а чуть позже со стандарта отличился Попов. Но, к сожалению, у Дениса был зафиксирован офсайд. Однако, снова стоит отметить нацеленность футболистов "Динамо" на ворота. "Бело-синие" поймали кураж и все же довели счет до разгромного. Пихаленок шикарно разрезал центр поля сербов, а Дубинчак покатил на Караваева - 3:0.

Уничтожаем и полностью деклассируем этот "Партизан". Мы увидели шикарные два матча от "Динамо". По интенсивности, желанию, динамике - это действительно было мощно. Далее команде Александра Шовковского нужно будет пройти испытание шотландским "Рейнджерсом".

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 31-е июля

Сербия, Белград. Стадион "Партизана"

"Партизан" - "Динамо" 0:3

Первый матч - 2:6

Голы: Ярмоленко 17, Ванат 68 (пенальти), Караваев 90+3

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук (Биловар 54), Попов, Караваев, Шапаренко (Андриевский 69), Пихаленок, Волошин, Буяльский (Лонвейк 69), Ярмоленко (к) (Кабаев 69), Ванат (Супряга 79).

Запасные: Моргун (в), Нещерет (в), Андриевский, Бражко, Биловар, Вивчаренко, Диалло, Кабаев, Лонвейк, Малыш, Михавко, Супряга.

Главный тренер - Александр Шовковский.

"Партизан": Йованович, Юрчевич (Антич 79), Маркович (к), Муякич, Филипович (Де Медина 83), Овусу, Захид (Натхо 65), Го (Трифунович 65), Калюлю (Северина 65), Лазаревич, Салданья.

Запасные: Стеванович (в), де Медина, Северина, Степанович, Антич, Йованович, Ковачевич, Натхо, Николич, Трифунович, Щекич, Ибрагим.

Главный тренер - Александар Станоевич.

Предупреждения: Филипович 58, Маркович 89.

Арбитр: Мариан Барбу (Румыния).