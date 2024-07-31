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Квалификация ЛЧ. Партизан - Динамо 0:3 (первый матч - 2:6). Похороны гробовщиков

Лига Чемпионов
Обновлено

А разговоров то было...

Квалификация ЛЧ. Партизан - Динамо 0:3 (первый матч - 2:6). Похороны гробовщиков

Фото пресслужби ФК "Динамо"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Главным итогом матча в Белграде можно назвать успешную презентацию новой "сине-желтой" формы "Динамо" в официальных матчах.

Как и ожидалось, Шовковский не стал мудрить и провел лишь несколько ротаций в стартовом составе и фундаментально не менял формацию игры. Из ключевого можно выделить отсутствие чистого опорника в старте. В частности, на скамейку из-за угрозы дисквалификации присел Бражко. Впрочем, особо, на рисунке игры динамовцев это не отразилось.

В свою очередь, наставник "гробовщиков" в лице Александара Станоевича перешел на схему в три центральных защитника, чтобы хоть как-то добавить плотности и компактности на своей половине. И это также, особым образом, не помогло сербам. План коуча хозяев поля не сработал. Даже несмотря на формально домашние стены, "Динамо" тотально превосходило "Партизан" по показателю владением мячом. А формально из-за того, что зрители на этом матче отсутствовали. Сербам стоит поблагодарить за это наказание от УЕФА собственным же фанатов.

В общем, первый тайм прошел очень спокойно. Киевлянами в силу добытого гандикапа не нужно было идти большими силами вперед, ну а "гробовщики" банально не могли предложить ничего интересного. "Бело-синие" действовали с позиции силы и спокойно могли комбинировать, не оглядываясь на давление результата.

И именно подопечные СаШо и открыли счет. Ванат не сумел развить опасную контратаку, однако тут же на помощь пришли Калюлю и Овусу, выведя Ярмоленко прямо на свидание с голкипером. Андрей не растерялся и на классе покатил мимо Йовановича. После этого, такое впечатление, матч полностью сменил статус на товарищеский. "Партизан" все понимал и уже просто отбывал номер. Динамовцы же экспериментировали и продолжали методично наигрывать позиционные атаки.

Во второй половине сценарий поединка не изменился. Вице-чемпион Украины действовал первым номером, а хозяева изредка пытались огрызаться и выбегать в контрвыпады. Тем не менее, до конкретики со стороны сербов не доходило, от слова совсем. Эпизодами подопечные Станоевича пробовали хаотично навязать более высокий темп, но киевский коллектив методично сбивал и нивелировал эти потуги.

"Динамо" абсолютно контролировало ход игры и на экваторе вторых 45 минут удвоило преимущество в счете. Ванат на скорости ворвался в штрафную площадку, а Марковичу ничего не оставалось как сбивать форварда гостей. Румынский арбитр после просмотра VAR указал на точку. Пенальти исполнять взялся тот же Ванат, и уверенно его реализовал.

Концовка поединка также была за динамовцами. Сначала была перекладина с нескольких метров от Волошина, а чуть позже со стандарта отличился Попов. Но, к сожалению, у Дениса был зафиксирован офсайд. Однако, снова стоит отметить нацеленность футболистов "Динамо" на ворота. "Бело-синие" поймали кураж и все же довели счет до разгромного. Пихаленок шикарно разрезал центр поля сербов, а Дубинчак покатил на Караваева - 3:0.

Уничтожаем и полностью деклассируем этот "Партизан". Мы увидели шикарные два матча от "Динамо". По интенсивности, желанию, динамике - это действительно было мощно. Далее команде Александра Шовковского нужно будет пройти испытание шотландским "Рейнджерсом".

Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 31-е июля

Сербия, Белград. Стадион "Партизана"

"Партизан" - "Динамо" 0:3

Первый матч - 2:6

Голы: Ярмоленко 17, Ванат 68 (пенальти), Караваев 90+3

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Дячук (Биловар 54), Попов, Караваев, Шапаренко (Андриевский 69), Пихаленок, Волошин, Буяльский (Лонвейк 69), Ярмоленко (к) (Кабаев 69), Ванат (Супряга 79).

Запасные: Моргун (в), Нещерет (в), Андриевский, Бражко, Биловар, Вивчаренко, Диалло, Кабаев, Лонвейк, Малыш, Михавко, Супряга.

Главный тренер - Александр Шовковский.

"Партизан": Йованович, Юрчевич (Антич 79), Маркович (к), Муякич, Филипович (Де Медина 83), Овусу, Захид (Натхо 65), Го (Трифунович 65), Калюлю (Северина 65), Лазаревич, Салданья.

Запасные: Стеванович (в), де Медина, Северина, Степанович, Антич, Йованович, Ковачевич, Натхо, Николич, Трифунович, Щекич, Ибрагим.

Главный тренер - Александар Станоевич.

Предупреждения: Филипович 58, Маркович 89.

Арбитр: Мариан Барбу (Румыния).

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1 голосов
Комментарии
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okolegko (Київ)
01.08.2024 в 00:01
Вітаю Динамо з проходженням у єврокубки. Бажаю переграти Рейнджерс. Але це буде дуже складно, оскільки це суперник зовсім іншого рівня
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2
0
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Комментарии 16
avatar
okolegko (Київ)
01.08.2024 в 00:01
Вітаю Динамо з проходженням у єврокубки. Бажаю переграти Рейнджерс. Але це буде дуже складно, оскільки це суперник зовсім іншого рівня
Ответить
2
0
355547 (Запорожье)
01.08.2024 в 00:00
Я бы предостерёг всех от эйфории, по этим матчам нельзя оценивать общий потенциал команды, проблем в игре хватает, и последующие игры будут складываться совсем по другому, соперники будут более организованые, дисциплинированные думаю про такие вещи, тренеры игрокам обязательно скажут
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0
1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
31.07.2024 в 23:54
Бравіссімо. На дві голови вище сербів. Зв'язка Попов-Дячук виглядала непогано в останніх матчах і після травми останнього знову центральна ланка захисту може бути найслабшим місцем .
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1
0
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Spokoyno (Київ)
31.07.2024 в 23:37
Авжеж розгромили... Трошки пораділи і готуємося до більш вправного суперника! А тут варто пригадати, що Шапаренко у другому таймі ДВІЧІ втрачав м'яча біля свого карного майданчика, а Біловар взагалі пропускав шкіряного повз себе. Сьогодні це пройшло, а з Ренжерс це закінчиться пропущеними...
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3
0
Andrumas (Düsseldorf)
31.07.2024 в 23:19
Даже тяжело вспомнить когда в последний раз так Динамо выносило кого-то в еврокубках. И форма эта выездная просто роскошная!
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7
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
31.07.2024 в 23:13
Руїнами підкоцапників задоволений...
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6
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
31.07.2024 в 23:01
Шо Тузік грєлку ! Вітання українським вболівальникам !
Ответить
10
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
31.07.2024 в 23:01
Шо Тузік грєлку ! Вітання українським вболівальникам !
Ответить
4
0
Gican85 (Киев)
31.07.2024 в 22:59
Неужели мы снова увидим настоящую динамовскую игру через фланги? Я со времен Косовского и забыл, что это такое
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7
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.07.2024 в 23:01
Так, Віталій був класним гравцем! Дай Бог Шовковському відродити Динамо!
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6
0
Некр!т (Дзвонимісто)
31.07.2024 в 23:09
Лозинський, Лужний, ...
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3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.07.2024 в 22:58
Молодцы!! Еще немного и кубок приедет в Украину ! )
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5
0
Не дармоед (Запорожье)
31.07.2024 в 22:57
Хорошо, но можно лучше)
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7
0
ВиктАн
31.07.2024 в 22:55
Гарний результат. Вітаю вболівальників Динамо!
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8
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.07.2024 в 22:54
"Развалинами партизана удовлетворен"... Дякуємо, Динамо!
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9
0
Prideman (Lviv)
31.07.2024 в 22:53
Трунарі в труні)) Клас))
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10
0

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