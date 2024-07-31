ЛЧ. Буде-Глимт не оставил шансов чемпиону Латвии (обновляется)

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.

30.07.2024

31.07.2024

РФШ (Латвия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) 1:3 (первый матч - 0:4)

Голы: Икауньекс 14 - Хауге 40, Салтнекс 82, Гег 88

РШФ почувствовал вкус Лиги чемпионов - для этой команды это уже позитив и стимул для дальнейшего роста. Но по состоянию на сейчас чемпион Латвии не тянет уровень самого престижного европейского турнира. "Буде-Глимт" в сумме отгрузил латвийцам семь голов. Даже немного жаль их.

"Мидтьюлланн" (Дания) - "УЭ Санта Колома“ (Андорра) 1:0 (первый матч - 3:0)

Гол: Осорио 72

Удаление: Ллич 48 ("УЭ Санта Колома", вторая желтая)

Чемпион Дании в первом матче ограничился относительно скромными 3:0. Но дома "Мидтьюлланн" сыграл еще более сдержанно - 1:0. С другой стороны, этого более чем достаточно. У никого и так язык не повернется сказать о несправедливости победы датчан. Дальше у "Мидтьюлланна" - "Ференцварош". А чемпион Андорры переходит в Лигу Европы.