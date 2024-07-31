Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Динамо уничтожило сербов, чемпион Польши, нашего конкурента в ТК, гарантировал себе осень
Ответные матчи второго квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это 28 команд, разделенных на четырнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов; проигравшие с пути чемпионов переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на путь чемпионов; проигравшие с пути представителей лиг переместятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы на основной путь.
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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на два игровых дня.
РФШ (Латвия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) 1:3 (первый матч - 0:4)
Голы: Икауньекс 14 - Хауге 40, Салтнекс 82, Гег 88
РШФ почувствовал вкус Лиги чемпионов - для этой команды это уже позитив и стимул для дальнейшего роста. Но по состоянию на сейчас чемпион Латвии не тянет уровень самого престижного европейского турнира. "Буде-Глимт" в сумме отгрузил латвийцам семь голов. Даже немного жаль их.
"Мидтьюлланн" (Дания) - "УЭ Санта Колома“ (Андорра) 1:0 (первый матч - 3:0)
Гол: Осорио 72
Удаление: Ллич 48 ("УЭ Санта Колома", вторая желтая)
Чемпион Дании в первом матче ограничился относительно скромными 3:0. Но дома "Мидтьюлланн" сыграл еще более сдержанно - 1:0. С другой стороны, этого более чем достаточно. У никого и так язык не повернется сказать о несправедливости победы датчан. Дальше у "Мидтьюлланна" - "Ференцварош". А чемпион Андорры переходит в Лигу Европы.
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - FCSB (Румыния) 0:1 (первый матч - 1:1)
Гол: Баэтен 90
Драма для тель-авивского "Маккаби". Команда добыла довольно удобный выездной результат, а в номинально домашнем матче играла очень осторожно, без рисков. Все шло к дополнительному времени, но на 90-й минуте румыны реализовали одну из своих атак. Времени для того, чтобы что-то изменить, у израильтян не было.
Далее чемпион Румынии сыграет с чемпионом Чехии, а "Маккаби" переходит в Лигу Европы.
"Партизан" (Сербия) - "Динамо" (Киев, Украина) 0:3 (первый матч - 2:6)
Голы: Ярмоленко 17, Ванат (пен.) 68, Караваев 90+3
ОТЧЕТ О МАТЧЕ ⇒ ЗДЕСЬ
"Ягеллония" (Польша) - "Паневежис" (Литва) 3:1 (первый матч - 4:0)
Голы: Пулулу (пен.) 12, Пулулу (пен.) 69, Бенета (автогол) 84 - Гуссиас 88
"Ягеллония", как и "Динамо" киевское, уверенно прошла своего соперника - с максимумом очков в Таблицу коэффициентов. "Ягеллония", как и "Динамо", этим результатом гарантировала себе еврокубковую осень. Единственная разница - у "Динамо" пока есть гарантия Лиги Европы, а у "Ягеллонии" - Лиги конференций.
Сравниваем "Ягеллонию" с "Динамо", потому что Польша - конкурент Украины в Таблице коэффициентов.
Украинский легионер "Паневежиса" Андрей Карвацкий провел матч в резерве.
"Динамо" (Минск, Беларусь) - "Лудогорец" (Болгария) 1:0 (первый матч - 0:2)
Гол: Бахар 37
Надо признать, что "Динамо" (Минск) - довольно крепкая команда. В первом раунде квалификации Лиги чемпионов она прошла "Пюник", сейчас победила "Лудогорец". Но это лишь локальный успех. Ибо болгары имели преимущество после первого матча, которое не растеряли.
Пособники агрессоров идут в Лигу Европы. Надеемся, вообще вылетят из еврокубков.
"Борац" (Босния и Герцеговина) - ПАОК (Греция) 0:1 (первый матч - 2:3)
Гол: Мург 25
Сенсации не случилось, хотя "Борац" очень старался. Конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов обеспечил себе минимум основной раунд Лиги конференций. Но, бесспорно, ПАОК хочет большего. И по потенциалу эта команда способна на большее.
Экс-представитель УПЛ Тайсон отыграл 61-у минуту, Томаш Кендзера просидел на скамейке запасных.
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