Дячук получил травму в матче с Партизаном - подозрение на перелом ключицы

Сегодня, 31 июля, "Динамо" проводит ответный, матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном".

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После победы 6:2 в первом матче, киевляне уже на 16-й минуте открыли счет и во втором поединке (забил Ярмоленко).

А вот после перерыва очень неприятную травму получил защитник "Динамо" Максим Дячук, который очень неудачно приземлился после верховой борьбы. Максим сам не смог покинуть поле. Визуально есть подозрения на перелом ключицы.

Вместо Максима вышел Кристиан Биловар.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.