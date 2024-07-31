Лига Чемпионов
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Известно, с кем в следующем раунде отбора ЛЧ сыграет Динамо
Болельщики Динамо уже ждут
Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий
Сегодня, 31 июля, киевское "Динамо" обыграло "Партизан Белград" со счетом 3:0 в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
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Теперь украинцы в следующем раунде квалификации ЛЧ сыграют против "Рейнджерс".
Первый поединок состоится 6 августа, а ответный матч – 13 августа. Остальные детали будут известны позже.
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жека-киев (биг виладж)
31.07.2024 в 23:48
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