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Известно, с кем в следующем раунде отбора ЛЧ сыграет Динамо

Лига Чемпионов
Обновлено

Болельщики Динамо уже ждут

Известно, с кем в следующем раунде отбора ЛЧ сыграет Динамо

Фото: ФК Динамо/Автор - невідомий

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 31 июля, киевское "Динамо" обыграло "Партизан Белград" со счетом 3:0 в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Теперь украинцы в следующем раунде квалификации ЛЧ сыграют против "Рейнджерс".

Первый поединок состоится 6 августа, а ответный матч – 13 августа. Остальные детали будут известны позже.

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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
31.07.2024 в 23:48
21й- фінал ЛЄ, 22й -група ЛЧ, 23й-1/8 ЛЄ. Команда стабільно проходить в групу ЄК і далі, до ЛК навіть не опускається.Нинішньому Динамо, таку команду пройти буде складно,але надія є.
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
31.07.2024 в 23:48
21й- фінал ЛЄ, 22й -група ЛЧ, 23й-1/8 ЛЄ. Команда стабільно проходить в групу ЄК і далі, до ЛК навіть не опускається.Нинішньому Динамо, таку команду пройти буде складно,але надія є.
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kuandrew12 (Львів)
31.07.2024 в 23:13
твердий горішок нас чекає
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