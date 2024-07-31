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Динамо обеспечило себе основную стадию еврокубков в текущем сезоне

Лига Чемпионов
Обновлено

Либо Лига чемпионов, либо Лига Европы

Динамо обеспечило себе основную стадию еврокубков в текущем сезоне

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" и во втором матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграло "Партизан" (3:0) и по сумме двух поединков (9:2) уверенно прошло в следующий раунд квалификации турнира, где сыграет с шотландским "Рейнджерс".

Более того, киевляне в любом случае обеспечили себе участие в осенней основной стадии еврокубков.

В случае, если "Динамо" пройдет "Рейнджерс", а затем и раунд плей-офф, то сыграет в лиговом этапе Лиги чемпионов.

В случае, если же киевляне вылетят в любом из этих раундов, то сыграют в лиговом этапе Лиги Европы.

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Напомним, что матчи против "Рейнджерс" киевляне проведут 6-7 и 13-14 августа. Более точные даты и время начала матчей будет известно позднее.

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Комментарии
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dalexx (Украина)
31.07.2024 в 23:46
Треба рахувати що буде вигідніше. У якому турнірі краще грати. Спортивна частина кого зможемо перемогти, інша - де зможе клуб більше заробити.
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Комментарии 6
dalexx (Украина)
31.07.2024 в 23:46
Треба рахувати що буде вигідніше. У якому турнірі краще грати. Спортивна частина кого зможемо перемогти, інша - де зможе клуб більше заробити.
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0
0
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xo66it (Оболонський Рейх)
31.07.2024 в 23:36
Група ЛЧ для Динамо - бюджет на два роки вперед, будуть битися
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жека-киев (биг виладж)
31.07.2024 в 23:57
Зрозуміло шо будуть. Але Рейнджерс останні роки, нижче 1/8 ЛЄ не опускався. Тут битися мало, треба якісно грати і функціональну підготовку мати пристойну, + вдача.
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жека-киев (биг виладж)
31.07.2024 в 23:25
За вихід в 4й раунд ЛЧ, 5 лямів давали. Такі гроші, шоб заробити, в ЛЄ і ЛК, треба далеко зайти. Так шо, слідуючий раунд, це вже серйозно для Динамо.
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жека-киев (биг виладж)
31.07.2024 в 23:21
З Поліссям все ясно. Несіяному Кривбасу в 3му і 4му раундах, де серед сіяних майже всі команди добротні, теж надії мало. В цьому році Шахтар в ЛЧ і Динамо ЛЄ або ЛК. І може з точки зору рейтингу, краще б Динамо в ЛК пішло, там є на кому очки заробляти. Хоча я, віддаю перевагу якісній грі, тож хотілось би ЛЄ, там в груповому суперників рівня Вадуца чи Брейдабліка, практично немає, там цікавіше.
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
31.07.2024 в 22:59
Добре
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