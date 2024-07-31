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Динамо обеспечило себе основную стадию еврокубков в текущем сезоне
Либо Лига чемпионов, либо Лига Европы
fcdynamo.com
Киевское "
Более того, киевляне в любом случае обеспечили себе участие в осенней основной стадии еврокубков.
В случае, если "Динамо" пройдет "Рейнджерс", а затем и раунд плей-офф, то сыграет в лиговом этапе Лиги чемпионов.
В случае, если же киевляне вылетят в любом из этих раундов, то сыграют в лиговом этапе Лиги Европы.
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Напомним, что матчи против "Рейнджерс" киевляне проведут 6-7 и 13-14 августа. Более точные даты и время начала матчей будет известно позднее.
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