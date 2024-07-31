Динамо обеспечило себе основную стадию еврокубков в текущем сезоне

Киевское " Динамо " и во втором матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграло "Партизан" (3:0) и по сумме двух поединков (9:2) уверенно прошло в следующий раунд квалификации турнира, где сыграет с шотландским "Рейнджерс".

Более того, киевляне в любом случае обеспечили себе участие в осенней основной стадии еврокубков.

В случае, если "Динамо" пройдет "Рейнджерс", а затем и раунд плей-офф, то сыграет в лиговом этапе Лиги чемпионов.

В случае, если же киевляне вылетят в любом из этих раундов, то сыграют в лиговом этапе Лиги Европы.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что матчи против "Рейнджерс" киевляне проведут 6-7 и 13-14 августа. Более точные даты и время начала матчей будет известно позднее.