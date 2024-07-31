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Сам заработал, сам забил. Ванат с пенальти забил 2-й гол Партизану. ВИДЕО
8:2 по сумме двух матчей
fcdynamo.com
"Динамо" проводит ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном".
После победы 6:2 в первом матче, киевляне уже на 16-й минуте открыли счет и во втором поединке (отличился Ярмоленко).
А во втором тайме киевляне удвоили преимущество. Ванат врывался на оперативный простор, и защитник сербов неудачно сыграл в подкате против Владислава.
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Сам пострадавший точно и реализовал "точку" - 2:0 и 8:2 по двум матчам в пользу "Динамо" к 70-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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