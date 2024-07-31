Сам заработал, сам забил. Ванат с пенальти забил 2-й гол Партизану. ВИДЕО

"Динамо" проводит ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с сербским "Партизаном".

После победы 6:2 в первом матче, киевляне уже на 16-й минуте открыли счет и во втором поединке (отличился Ярмоленко).

А во втором тайме киевляне удвоили преимущество. Ванат врывался на оперативный простор, и защитник сербов неудачно сыграл в подкате против Владислава.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сам пострадавший точно и реализовал "точку" - 2:0 и 8:2 по двум матчам в пользу "Динамо" к 70-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.