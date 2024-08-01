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Динамо объявило о старте продаж билетов на домашний матч ЛЧ с Рейнджерс
О начале продаж киевляне объявили сразу после ответного матча с Партизаном
fcdynamo.com
Сразу после ответного матча с "Партизаном" (3:0, 9:2 по итогам двух поединков) "Динамо" объявило о старте продаж на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевлене будут принимать шотландский "Рейнджерс".
Игра состоится в польском городе Люблин на "Люблин Арене" во вторник, 6 августа. Начало – в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому).
Цена билетов разных ценовых категорий варьируется от 8 до 70 евро (37 – 300 польских злотых).
Купить билеты можно по ссылке.
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