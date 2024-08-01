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Тренер Партизана: Сегодня мы выходили на половину Динамо чаще, чем в прошлый раз - все остальное было плохо
Динамо по сумме двух матчей уничтожило Партизан
Partizan
Главный тренер "Партизана" Александр Станоевич прокомментировал итог матча с "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:3, 2:6 по итогам двух поединов).
"Сегодня мы выходили на половину поля соперника чаще, чем в прошлый раз. И это единственное, что было хорошо.
Все остальное было плохо, потому что "Динамо" на другой скорости по сравнению с нами. Мы – медленная команда, которая с трудом успевает за этим ритмом.
Нам нужно сменить игроков, потому что эти показали, что не могут играть в еврокубках. С такой скоростью и такими характеристиками мы не можем играть в еврокубках, это наша реальность", - сказал Станоевич.
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