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Тренер Партизана: Сегодня мы выходили на половину Динамо чаще, чем в прошлый раз - все остальное было плохо

Лига Чемпионов

Динамо по сумме двух матчей уничтожило Партизан

Тренер Партизана: Сегодня мы выходили на половину Динамо чаще, чем в прошлый раз - все остальное было плохо

Partizan

Новина українською

Главный тренер "Партизана" Александр Станоевич прокомментировал итог матча с "Динамо" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:3, 2:6 по итогам двух поединов).

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"Сегодня мы выходили на половину поля соперника чаще, чем в прошлый раз. И это единственное, что было хорошо.

Все остальное было плохо, потому что "Динамо" на другой скорости по сравнению с нами. Мы – медленная команда, которая с трудом успевает за этим ритмом.

Нам нужно сменить игроков, потому что эти показали, что не могут играть в еврокубках. С такой скоростью и такими характеристиками мы не можем играть в еврокубках, это наша реальность", - сказал Станоевич.

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Источник:
Arena Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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