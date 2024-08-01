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Динамо в игре. Сформировались все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Два пути

Динамо в игре. Сформировались все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, определились все участники третьего круга отбора. Там будет двадцать команд, которые сформируют десять игровых пар.

Квалификация разделена на два пути – Путь чемпионов и Путь представителей лиг. В игре находится и вице-чемпион Украины "Динамо".

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Путь чемпионов:

  • "Карабах" (Азербайджан) – "Лудогорец" (Болгария);
  • "Слован" (Словакия) - АПОЭЛ (Кипр);
  • "Спарта" (Чехия) - FCSB (Румыния);
  • "Мальме" (Швеция) - ПАОК (Греция);
  • "Мидтьюлланн" (Дания) - "Ференцварош" (Венгрия);
  • "Ягеллония" (Польша) - "Буде-Глимт" (Норвегия).

Путь представителей лиг:

  • "Славия" (Чехия) - "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия);
  • "Лилль" (Франция) - "Фенербахче" (Турция);
  • "Зальцбург" (Австрия) - "Твенте" (Нидерланды);
  • "Динамо" (Украина) - "Рейнджерс" (Шотландия).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 6/7-е и 13-е августа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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