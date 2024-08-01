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Динамо в игре. Сформировались все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Два пути
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, определились все участники третьего круга отбора. Там будет двадцать команд, которые сформируют десять игровых пар.
Квалификация разделена на два пути – Путь чемпионов и Путь представителей лиг. В игре находится и вице-чемпион Украины "Динамо".
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Путь чемпионов:
- "Карабах" (Азербайджан) – "Лудогорец" (Болгария);
- "Слован" (Словакия) - АПОЭЛ (Кипр);
- "Спарта" (Чехия) - FCSB (Румыния);
- "Мальме" (Швеция) - ПАОК (Греция);
- "Мидтьюлланн" (Дания) - "Ференцварош" (Венгрия);
- "Ягеллония" (Польша) - "Буде-Глимт" (Норвегия).
Путь представителей лиг:
- "Славия" (Чехия) - "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия);
- "Лилль" (Франция) - "Фенербахче" (Турция);
- "Зальцбург" (Австрия) - "Твенте" (Нидерланды);
- "Динамо" (Украина) - "Рейнджерс" (Шотландия).
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 6/7-е и 13-е августа.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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