"Девять голов от команды, у которой даже нет собственного поля". Обзор послематчевой сербской прессы

После уверенной победы киевского "Динамо" в первом матче квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Партизана", мало у кого оставались какие-то сомнения по поводу того, кто же в итоге пройдет дальше. Подопечные Александра Шовковского уже обеспечили себе евроосень, даже если им не удастся пройти своего соперника в раунде плей-офф. Но сейчас мы остановимся на том, как прошел ответный матч против белградского коллектива, как они получили еще три мяча от киевлян и в итоге проиграли с общим счетом 9:2. Только все это со стороны сербских болельщиков. Что же в итоге писала местная пресса по этому поводу?

Известное издание Mozzart Sport вышло с заголовком: "Партизан играет в футбол без страсти, а Динамо — как Бока". Почему вообще киевское "Динамо" сравнили с легендарным аргентинским грандом? Автору послематчевого отчета бросились в глаза цвета футбольной формы киевлян, они напомнили ему о "Боке Хуниорс". И этот заголовок прекрасно отражает итоговое содержание статьи, ведь главной претензией к "Партизану" там является даже не факт поражения, а отсутствие желания дать бой и сохранить какую-то гордость перед глазами собственных болельщиков: "Стыдно не проиграть, стыдно - сдаться без боя. Умереть на футбольном поле можно со стилем, но Партизан не смог сделать даже этого. Поэтому не так больно второй раз проиграть Динамо, как сделать это вот в таком стиле".

"Матч-реванш был юбилейным, 300-м для черно-белых в рамках европейских турниров и он должен был показать главному тренеру, Александару Станоевичу, готова ли его команда соревноваться на таком уровне, об этом он лично говорил накануне. Кажется, что точно не готова. Белградцы сдались еще в первом матче, подняв руки вверх, в ответном матче ничего не изменилось. Ожидалось, что Партизан по крайней мере покажет свою гордость, попытается отстоять честь родной страны, но вместо того, чтобы пойти в наступление, как солдат на поле боя, он сразу понял, что этот бой проигран и остался просто копать траншеи", — вот таким образом подытожил выступление сербов автор материала. Также он добавил: "Команда играла с таким страхом, как будто против них вышла Бока Хуниорс, форма киевлян очень напоминала цвета аргентинского клуба".

Однако в конце он также написал несколько слов и о киевском "Динамо": "Они не являются какой-то особенной командой и это, почти наверняка, будет прекрасно показано осенью, когда они будут играть на групповом этапе любого евротурнира. И представьте себе, что Партизан не может достичь даже такого уровня, не говоря уже о чем-то большем".

Издание Pink.rs назвало свою статью "Позор черно-белых! Динамо унизило черно-белых, которые даже не били в створ ворот". Материал от них получился достаточно агрессивным, они буквально вдребезги разбили клуб и его руководителей: "Большое количество футболистов Партизана не достойны той формы, которую они носят. Хотя прежде всего, недостойны находиться в клубе руководители, которые сидят в своих креслах и сделали все для того, чтобы клуб пропустил 9 голов по итогам двух матчей. Эй, 9 ГОЛОВ! Кажется, что даже команды с Фарерских островов, Мальты или Андорры пропускают не так много. Тот уровень кощунства, который показывает Партизан... с таким лучше вообще не играть в еврокубках".

Далее они сделали акцент и на том, что киевское "Динамо" не является каким-то особенным соперником, чтобы проигрывать с таким счетом: "Да, вы все правильно прочитали. За 90 минут домашнего матча Партизан не нанес ни одного удара в створ ворот соперника, который является просто солидной (но не более того) командой, у которой нет ни собственного поля, ни хотя бы одного иностранца в составе".

"Девять голов против Партизана? Такого не делал никто и никогда до сегодняшнего вечера", — таким образом окрестили это поражение журналисты издания Sportske. Там решили не сильно критиковать любимую команду, вместо этого просто опубликовали сухие факты, "Партизан" действительно еще никогда в еврокубках не пропусках 9 голов, прошлый антирекорд состоялся в противостоянии с "Фейеноордом" два с половиной года назад, тогда пропустили 8. Сам матч там назвали достаточно лаконично: "Катастрофа".

Чалва Вукович из издания Novosti.rs безэмоционально написал, что это очередное поражение "Партизана" от "Динамо". В самом материале не было громких заявлений, он просто описал то, что происходило в матче, как забивались голы. А что касается статьи на сайте Kurir Sport, то там решили достаточно мощно пройтись по сербскому клубу: "Партизаны, позор вам! Никто не спорит по поводу справедливости вылета, но 9 голов! Динамо просто унизило черно-белых, которые даже не били в створ".

Вот такие, однозначно негативные и иногда откровенно агрессивные комментарии звучали в сербской прессе после этого противостояния. А могло ли быть по-другому? "Партизан" с позором вылетает, а команда Александра Шовковского делает уже второй замечательный подарок для всех украинских болельщиков. Браво, команда, но остается еще один шаг.