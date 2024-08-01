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Ванат: Понимали, что имеем преимущество, но мотивация на Партизан была запредельная
"Динамо" обыграло соперника с общим счетом 9:2
Фото: ФК Динамо Київ
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат, который реализовал пенальти и поспособствовал разгромной победе над "Партизаном" (3:0, 9:2 общий счет) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, поделился впечатлениями от поединка.
- Владислав, поздравляем с победой. Какие эмоции после преодоления второго раунда квалификации Лиги чемпионов?
- Эмоции очень положительные, но нет даже сил, чтобы как-то их охарактеризовать. Довольны, что прошли дальше, выиграли уверенно оба матча, да еще и у такого соперника, на которого мотивация была запредельная.
- В целом после результата первого матча легко было настраиваться на ответный поединок?
- Не то, чтобы легко. Понимали, что у нас есть преимущество в четыре гола, но это не играло роли, поскольку должны были выйти и загнать эту команду куда подальше.
- В эпизоде с пенальти вы решали с Ярмоленко, кто будет бить, или ты знал наверняка, что самостоятельно выполнишь 11-метровый?
- Я спросил у Буяльского и Ярмоленко, можно ли мне пробить. Они разрешили, поэтому спасибо им за это. Футбол - командная игра, и они поступили по-командному, дали мне пробить, поэтому благодарен им.
- В целом между собой обсуждали, что эта победа крайне важна для Украины?
- Конечно, все читают новости, и то, что происходило в течение этих двух игр, какое было напряжение в соцсетях и в Интернете, все все понимали. Поэтому хорошо, что удалось выиграть, тем более настолько уверенно.
- Теперь впереди "Рейнджерс". Пересматривал уже будущего соперника или до ответного матча против "Партизана" таких мыслей еще не было?
- Нет, не смотрел, ждал второго матча против "Партизана", чтобы окончательно оформить выход в следующий раунд. Уже с завтрашнего дня будем готовиться к "Рейнджерс".
- В целом как оценишь уровень подготовки к новому сезону? По сыгранным против "Партизана" матчам чувствуешь, что команда находится в своей лучшей форме?
- Я считаю, что подготовка еще продолжается, чемпионат даже еще не начался. Все готовятся, стараются выкладываться на сто процентов. Понятно, что в первых играх это трудно пока, но будем прибавлять. Тем более, еще есть куда.
- Как команда поддержала Максима Дячука, который получил тяжелую травму?
- В раздевалке его не было. Я так понимаю, он уехал в больницу. Конечно, еще когда на поле он садился в машину, все говорили ему, чтобы он не разочаровывался и держался. Желаем ему только здоровья, - сказал Ванат.
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