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"Победа с неприятным привкусом". Шовковский - о разгроме Партизана, травме Дячука и отсутствии Бражко

Лига Чемпионов

Защитник "Динамо" получил серьезную травму в матче ЛЧ

"Победа с неприятным привкусом". Шовковский - о разгроме Партизана, травме Дячука и отсутствии Бражко

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ после ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского "Партизана" (3:0).

- Поздравляю всех болельщиков нашей команды с победой. Мы сделали очень важный шаг в решении нашей задачи, но полностью ее еще не решили. Эта победа с неприятным привкусом, поскольку один из наших игроков получил очень серьезное повреждение и вылетел, думаю, на достаточно длительное время. К сожалению. Каждую такую ситуацию воспринимаю близко к сердцу, ведь отношусь к игрокам почти по-отцовски. Мы пока не знаем деталей, но переживаем вместе с ним.

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- Что с Владимиром Бражко? Почему он не играл сегодня?

- К сожалению, вчера вечером случилась ситуация, в результате которой он получил небольшое повреждение - порез. Ему наложили два шва на ногу, поэтому мы были вынуждены менять состав по ходу. Ничего страшного, Владимир был готов выйти, но мы не хотели, чтобы были осложнения, да и результат первого матча позволил нам несколько изменить тактическую схему. Все-таки, это было небольшое хирургическое вмешательство, и мы хотели избежать для него риска занести какую-то инфекцию. Словом, мы просто поберегли его на предстоящий матч.

- Какие ваши впечатления от пребывания в Сербии? Как вы себя здесь чувствуете?

- Нас здесь очень хорошо приняли, никаких проблем не было. Вообще, и президент Украины благодарил вашу страну, власти и жителей за поддержку, которая была оказана нашим людям в этой сложной ситуации, в которой мы оказались. У нас тоже было все хорошо.

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- Позади первые два официальных матча в нынешнем сезоне, как вы оцените игру команды, полностью ли вы довольны тем, как подготовились к сезону?

- Я, как тренер, вижу возможности для улучшения игры. И мы над этим будем работать всегда. Если же я буду полностью доволен, мне нужно завершать свою тренерскую карьеру, которая только началась. В общем, я доволен, прежде всего, пониманием, отношением, внутренней мотивацией, которая есть у игроков, и коллективом, который мы строим. Команда - это сбор игроков, а коллектив - единый организм. Это моменты, которые вдохновляют работать дальше, ставить перед собой амбициозные планы и двигаться к ним.

Что касается готовности команды, скажу так: если на последних минутах у нас один крайний защитник отдает голевую передачу, а второй крайний защитник забивает, это говорит о том, что команда функционально готова, - резюмировал Шовковский.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.08.2024 в 10:01
Дипломат..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.08.2024 в 10:01
Дипломат..
Ответить
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