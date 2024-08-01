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Капитан Партизана: Результат показывает разницу между нами и Динамо

Лига Чемпионов

Общий счет по сумме двух матчей 2:9

Капитан Партизана: Результат показывает разницу между нами и Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Капитан и защитник белградского "Партизана" Светозар Маркович прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3, 2:9 общ счет) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Результат показывает разницу между нами и "Динамо". Теперь нам нужно вернуться на правильный путь и начать нормально играть, начиная с матча с "Железничаром", а затем подготовиться к новым играм в еврокубках.

Мы играем в таком большом клубе, как "Партизан", и мы должны иметь мотивацию", – заявил Маркович.

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Источник:
Arena Sport TV
Опубликовал: Алина Ерофеева
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