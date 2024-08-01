Капитан Партизана: Результат показывает разницу между нами и Динамо

Капитан и защитник белградского "Партизана" Светозар Маркович прокомментировал поражение от "Динамо" (0:3, 2:9 общ счет) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Результат показывает разницу между нами и "Динамо". Теперь нам нужно вернуться на правильный путь и начать нормально играть, начиная с матча с "Железничаром", а затем подготовиться к новым играм в еврокубках.

Мы играем в таком большом клубе, как "Партизан", и мы должны иметь мотивацию", – заявил Маркович.