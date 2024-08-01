Вратарь Партизана: Никогда не пропускал 9 голов за 2 матча. Это позор

Голкипер белградского "Партизана" Александр Йованович прокомментировал поражение от "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:3, 2:9 общий счет).

"Позор, это позор. Нам должно быть стыдно, всем нам, кто был частью этих матчей.

Никогда в своей карьере я не пропускал девять голов по сумме двух матчей. У меня горячая голова, и я сейчас нервничаю. Но мы все должны нервничать", - сказал Йованович.