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Вратарь Партизана: Никогда не пропускал 9 голов за 2 матча. Это позор

Лига Чемпионов

Александр Йованович - о разгромном поражении от "Динамо"

Вратарь Партизана: Никогда не пропускал 9 голов за 2 матча. Это позор

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер белградского "Партизана" Александр Йованович прокомментировал поражение от "Динамо" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:3, 2:9 общий счет).

"Позор, это позор. Нам должно быть стыдно, всем нам, кто был частью этих матчей.

Никогда в своей карьере я не пропускал девять голов по сумме двух матчей. У меня горячая голова, и я сейчас нервничаю. Но мы все должны нервничать", - сказал Йованович.

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Источник:
b92.net
Опубликовал: Алина Ерофеева
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