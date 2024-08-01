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В Динамо назвали характер травмы Дячука

Лига Чемпионов

Защитник травмировался в ответном матче ЛЧ с "Партизаном"

В Динамо назвали характер травмы Дячука

Фото: ФК Динамо Київ

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В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Партизана" (3:0) неприятную травму получил центральный защитник "Динамо" Максим Дячук.

В начале второго тайма Максим неудачно упал на плечо, вступив в борьбу с Салданьей, и покинул поле на носилках.

Как показало дальнейшее обследование, у Дячука обнаружили травму плеча - повреждение ключично-акромиального сочленения.

Сроки восстановления футболиста станут известны позже, о них будет сообщено дополнительно.

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Партизан (Белград) Динамо (Киев) Максим Дячук
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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