В Динамо назвали характер травмы Дячука

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Партизана" (3:0) неприятную травму получил центральный защитник "Динамо" Максим Дячук.

В начале второго тайма Максим неудачно упал на плечо, вступив в борьбу с Салданьей, и покинул поле на носилках.

Как показало дальнейшее обследование, у Дячука обнаружили травму плеча - повреждение ключично-акромиального сочленения.

Сроки восстановления футболиста станут известны позже, о них будет сообщено дополнительно.