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Михалик: Единственный минус по матчу Динамо - травма Дячука

Лига Чемпионов

Это серьезная потеря для киевлян

Михалик: Единственный минус по матчу Динамо - травма Дячука

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" Тарас Михалик поделился впечатлениями от победы киевского клуба в ответном матче квалификации Лиги чемпионов над сербским "Партизаном" (3:0).

- События в Белграде разворачивались по ожидаемому сценарию. После впечатляющей победы неделю назад в Люблине динамовцам не было смысла действовать с максимальной выкладкой. В дебюте киевляне сосредоточились на том, чтобы минимизировать количество ошибок, потерь мяча, чтобы лишить хозяев шанса забить быстрый гол. Это им удалось, а после забитого мяча Ярмоленко уже и "партизаны" разуверились в том, что смогут взять реванш.

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- Но хозяева начали второй тайм очень активно и, похоже, к этому динамовцы были не готовы.

- Возможно, тот невысокий темп, который взяли на вооружение сербы до перерыва, где-то усыпил бдительность гостей. И когда хозяева прибавили обороты после перерыва, начали высоко прессинговать, то угрожающие ситуации возникали не только на флангах, но и в опорной зоне. Хорошо, что обошлось и "Партизан" не выровнял положение. Это должно послужить для киевлян сигналом предостережения, что нельзя отдавать инициативу даже оппоненту такого уровня, как белградцы.

- Какие минусы были в игре киевлян в игре с "партизанами"?

- Единственный минус по вчерашнему поединку - травма стопера Дячука, особенно, если брать во внимание, что уже на следующей неделе киевлянам играть в Лиге чемпионов с "Глазго Рейнджерс", где будет много верховой борьбы, а Максим крайне неуступчив в дуэлях на "втором этаже". Это серьезная потеря и потому, что другим центральным защитникам динамовцев не хватает игровой практики.

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- На ваш взгляд, в "Динамо" только это проблемная позиция?

- Я бы не стал так сгущать краски, есть перспективные Биловар, Михавко, хотя потеря игрока стартового состава создает определенные неудобства. Поэтому остается пожелать Дячуку скорейшего возвращения в строй, а кто его заменит, это уже решать тренерскому штабу.

- В августе в распоряжении Александра Шовковского будут и те динамовцы, которые в июле выступали на юниорском Евро и Олимпийских играх. На Ваш взгляд, кто из них может сыграть уже с "Глазго Рейнджерс"?

- Из-за травмы Дячука может быть задействован Михавко, но в заявку кто-то из них еще обязательно попадет. Главное, что ребята прогрессируют и это дает основания надеяться, что уже в ближайшее время Шовковский сможет на них рассчитывать, - считает Михалик.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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