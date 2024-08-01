Прервали серию из 14 матчей - Динамо впервые за два года сыграло на ноль в еврокубках

" Динамо ", разгромив всухую "Партизан" (3:0), прервало свою "рекордную" серию с пропущенными голами в еврокубках, которая составила 14 матчей.

Последний раз киевляне играли на "ноль" в еврокубках 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов обыграли австрийский "Штурм" – 1:0.

Также киевляне завершили и две затянувшиеся гостевые серии с пропущенными мячами: общую – из 12 игр и в Лиге чемпионов – из 14. До поединка с "Партизаном" последний сухой матч на выезде динамовцы провели 25 февраля 2021 года – 1:0 с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы, а в Лиге чемпионов – 23 ноября 2016-го – 0:0 с "Наполи" в групповом раунде.