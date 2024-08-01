Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко забил свой 20-й гол за Динамо в еврокубках
До Шацких, Шевченко и Блохина не так уж и далеко
fcdynamo.com
В ответном матче квалификации ЛЧ с "Партизаном" (3:0) Андрей Ярмоленко забил свой 20-й мяч за "Динамо" в еврокубках.
Таким образом, Андрей стал 6-м игроком "бело-синих", достигшим этого рубежа. 12 раз Андрей отличился в Лиге Европы и 8 - в Лиге чемпионов.
Также Ярмоленко провел 84-й матч в динамовских рядах на международной арене (ЛЧ - 38, ЛЕ – 44, ЛК - 2) и, обойдя Сергея Сидорчука, вышел на четвертое место в списке гвардейцев киевлян в еврокубковых турнирах.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Полесье – Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Зеленский: России уже не удастся взять Харьков, она сменила цель
- "Победа с неприятным привкусом". Шовковский - о разгроме Партизана, травме Дячука и отсутствии Бражко
- Динамо и Полесье в ЕК, старт УПЛ. Расписание футбола на 29 июля – 4 августа
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн