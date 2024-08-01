Ярмоленко забил свой 20-й гол за Динамо в еврокубках

В ответном матче квалификации ЛЧ с "Партизаном" (3:0) Андрей Ярмоленко забил свой 20-й мяч за "Динамо" в еврокубках.

Таким образом, Андрей стал 6-м игроком "бело-синих", достигшим этого рубежа. 12 раз Андрей отличился в Лиге Европы и 8 - в Лиге чемпионов.

Также Ярмоленко провел 84-й матч в динамовских рядах на международной арене (ЛЧ - 38, ЛЕ – 44, ЛК - 2) и, обойдя Сергея Сидорчука, вышел на четвертое место в списке гвардейцев киевлян в еврокубковых турнирах.