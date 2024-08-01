Саленко: Команда в Динамо под Лигу чемпионов есть, но проблемной зоной остается центр обороны

Бывший форвард " Динамо " Олег Саленко дал свой прогноз на матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между киевлянами и шотландским "Рейнджерс".

— Чем будет отличаться противостояние с "Партизаном" и с "Рейнджерс"? Чего ждать от команды из Глазго, за которую вы в свое время играли?

– Разница будет в интенсивности. Против сербов "Динамо" играло спокойно, размеренно. А в матчах с "Рейнджерс" придется бежать — с первой и до последней минуты, бегать много — до полного истощения. По моей информации, "Рейнджерс" уже сейчас активно готовится к групповому этапу Лиги чемпионов — не оглядываясь на выпавшего им в 3-м раунде квалификации соперника, с полной уверенностью, что задачу удастся выполнить. У клуба из Глазго есть хорошие финансовые возможности, и они сейчас очень существенно усиливают состав. Надо знать, "Рейнджерс" так настроен.

— Стартовый состав "Динамо" на ответный матч с "Партизаном" вас не удивил? До игры было предположение, что на поле выйдет немало молодых динамовцев.

– Я так не думал. В старте мы увидели некоторых новичков "Динамо", и ветераны вышли – Ярмоленко с Буяльским. Можно было предположить, что не сыграет Бражко. Однако гораздо интереснее, кто будет готовиться к первому матчу с "Рейнджерс"... Понятно, что Ярмоленко против шотландцев с первых минут не выйдет, ему трудно держать высокий темп. На 15-20 минут против "Рейнджерс" Андрея хватит, так что следует ожидать его выхода на замену.

Вообще отмечу, что команда в "Динамо" под Лигу чемпионов есть. Проблемной зоной, к сожалению, у "бело-синих" остается центр обороны. Более-менее сыгранным парой стали Попов с Дячуком, и здесь такая досада — травма Максима.

— Считаете, что Дячук не успеет вернуться в строй к поединкам с "Рейнджерс"?

– Я знаю, что такое выбить плечо – у меня была подобная травма. Это несколько месяцев без футбола... Сейчас я не представляю, кто заменит Максима Дячука.

— "Динамо" приобрело стопроцентную уверенность в своих силах?

— Важно, чтобы киевляне не решили, что уже чего-то достигли... Учитывая, что матчи с "Рейнджерс" будут гораздо интенсивнее, значительную роль будут играть замены. Нынешний состав "Динамо" позволяет без проблем вносить кадровые коррективы в игру. Усилить команду способны Андриевский, Кабаев, если не выйдут в "старте". А вот Лонвейк – это уже вчерашний день, его нужно куда-то отдавать. Только вот куда? Кто его захочет взять с такой зарплатой?

Думаю, что Брагару и Рубчинский не будут задействованы в противостоянии с "Рейнджерс". На них все надежды на следующих стадиях соревнований, в том числе и в УПЛ. Поэтому весь расчет на футболистов, участвовавших в подготовке и в игре с "Партизаном", а это 17-18 исполнителей.

— В чем специфика подготовки к матчам с "Рейнджерс"?

— Помня, какие переезды ждали бы "Динамо" в случае возвращения в Украину, руководство и тренерский штаб "бело-синих" вполне логично решили: перенести первые туры в УПЛ, и готовиться к поединкам с "Рейнджерс" в Польше, в Люблине. Это существенно сэкономит силы, что очень важно.

Выезда в Глазго киевлянам не стоит опасаться. Понятно, что там шотландцы будут давить на "Динамо", в том числе с помощью заполненных трибун. Но, как показала игра с "Партизаном" в Люблине, активные и эмоциональные зрители на трибунах только в плюс "бело-синем". К этому нужно привыкать и держать себя в тонусе.