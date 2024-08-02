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Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники

Лига Чемпионов

Пара Рейнджерс - Динамо попала в посев

Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники

uefa.com

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В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с "Рейнджерс". Первый матч запланирован на 6/7-е августа, но перед тем, 5-го августа, состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В этой жеребьевке будет фигурировать пара с участием "Динамо".

Пара "Рейнджерс"/"Динамо" будет в посеве во время жеребьевки. Победитель этого противостояния за выход в основной этап Лиги чемпионов сыграет с не сеяным соперником.

Потенциальные соперники для победителя пары "Рейнджерс" - "Динамо":

  1. победитель пары "Лилль" (Франция) - "Фенербахче" (Турция);
  2. победитель пары "Зальцбург" (Австрия) - "Твенте" (Нидерланды).

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 5-го августа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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