Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет с "Рейнджерс". Первый матч запланирован на 6/7-е августа, но перед тем, 5-го августа, состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В этой жеребьевке будет фигурировать пара с участием "Динамо".

Пара "Рейнджерс"/"Динамо" будет в посеве во время жеребьевки. Победитель этого противостояния за выход в основной этап Лиги чемпионов сыграет с не сеяным соперником.

Потенциальные соперники для победителя пары "Рейнджерс" - "Динамо":

победитель пары "Лилль" (Франция) - "Фенербахче" (Турция); победитель пары "Зальцбург" (Австрия) - "Твенте" (Нидерланды).

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 5-го августа.