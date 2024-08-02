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Дячук: Благодарю всех, кто поддержал и переживает. Вернусь сильнее
Футболист обратился к общественности
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Максим Дячук поблагодарил всех за поддержку после травмы, полученной в матче квалификации Лиги чемпионов с "Партизаном" (3:0).
"Привет всем! Очень много сообщений и поддержки я прочел и услышал. Благодарю всех, кто поддержал и переживает.
Спасибо партнерам по команде, персоналу и тренерам. Вернусь сильнее. Слава Украине", – написал Дячук в сториз Instagram.
Напомним, что у 21-летнего украинца диагностировано повреждение ключично-акромиального сочленения. Сроки возобновления футболист станут известны позже.
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