  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Дячук: Благодарю всех, кто поддержал и переживает. Вернусь сильнее
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дячук: Благодарю всех, кто поддержал и переживает. Вернусь сильнее

Лига Чемпионов

Футболист обратился к общественности

Дячук: Благодарю всех, кто поддержал и переживает. Вернусь сильнее

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Максим Дячук поблагодарил всех за поддержку после травмы, полученной в матче квалификации Лиги чемпионов с "Партизаном" (3:0).

"Привет всем! Очень много сообщений и поддержки я прочел и услышал. Благодарю всех, кто поддержал и переживает.

Спасибо партнерам по команде, персоналу и тренерам. Вернусь сильнее. Слава Украине", – написал Дячук в сториз Instagram.

Напомним, что у 21-летнего украинца диагностировано повреждение ключично-акромиального сочленения. Сроки возобновления футболист станут известны позже.

Читайте такжеМихалик: Единственный минус по матчу Динамо - травма Дячука
Дячук: Благодарю всех, кто поддержал и переживает. Вернусь сильнее - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Динамо сыграет с Рейнджерс в третьем круге отбора ЛЧ. До матчей состоится жеребьевка плей-офф - известны потенциальные соперники
yellow-arrow
Саленко: Команда в Динамо под Лигу чемпионов есть, но проблемной зоной остается центр обороны
yellow-arrow
Ярмоленко забил свой 20-й гол за Динамо в еврокубках
Партизан (Белград) Динамо (Киев) Максим Дячук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gogagoga (Львів)
02.08.2024 в 08:21
Який хочь характер травми?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gogagoga (Львів)
02.08.2024 в 08:21
Який хочь характер травми?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости