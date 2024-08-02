Дячук: Благодарю всех, кто поддержал и переживает. Вернусь сильнее

Защитник "Динамо" Максим Дячук поблагодарил всех за поддержку после травмы, полученной в матче квалификации Лиги чемпионов с "Партизаном" (3:0).

"Привет всем! Очень много сообщений и поддержки я прочел и услышал. Благодарю всех, кто поддержал и переживает.

Спасибо партнерам по команде, персоналу и тренерам. Вернусь сильнее. Слава Украине", – написал Дячук в сториз Instagram.