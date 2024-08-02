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"302 лимона". Ярмоленко забавно отреагировал на общее фото с Шапаренко
Остроумно
Фото: ФК Динамо Київ
31 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов2024/25 между "Партизаном" и "Динамо". Встреча прошла в Белграде и завершилась победой киевлян со счетом 3:0 (общий счет 9:2).
После игры полузащитник киевского клуба Николай Шапаренко опубликовал в сториз-Instagram общее фото с автором первого гола и ветераном команды Андреем Ярмоленко.
В ответ Андрей перепостил фотографию к себе и оставил забавную подпись:
"302 лимона (миллиона)"
Отметим, что ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что стоимость 25-летнего Шапаренко составляет около 300 миллионов евро.
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