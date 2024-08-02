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"302 лимона". Ярмоленко забавно отреагировал на общее фото с Шапаренко

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Остроумно

"302 лимона". Ярмоленко забавно отреагировал на общее фото с Шапаренко

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

31 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов2024/25 между "Партизаном" и "Динамо". Встреча прошла в Белграде и завершилась победой киевлян со счетом 3:0 (общий счет 9:2).

После игры полузащитник киевского клуба Николай Шапаренко опубликовал в сториз-Instagram общее фото с автором первого гола и ветераном команды Андреем Ярмоленко.

В ответ Андрей перепостил фотографию к себе и оставил забавную подпись:

"302 лимона (миллиона)"

Отметим, что ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что стоимость 25-летнего Шапаренко составляет около 300 миллионов евро.

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"302 лимона". Ярмоленко забавно отреагировал на общее фото с Шапаренко - изображение 1
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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
02.08.2024 в 10:36
Гривен.
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1
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
02.08.2024 в 10:36
Гривен.
Ответить
1
0
Будєм разбіратся (Київ)
02.08.2024 в 10:00
Хах)) Самоіронія як ознака здорового его)
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0
0
жека-киев (биг виладж)
02.08.2024 в 10:26
2 то не вартість другого, то + 2 яйця, сурові як лімони
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0
0
Caballero (DC)
02.08.2024 в 09:59
Дурники.
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2
2

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