"302 лимона". Ярмоленко забавно отреагировал на общее фото с Шапаренко

31 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов2024/25 между "Партизаном" и "Динамо". Встреча прошла в Белграде и завершилась победой киевлян со счетом 3:0 (общий счет 9:2).

После игры полузащитник киевского клуба Николай Шапаренко опубликовал в сториз-Instagram общее фото с автором первого гола и ветераном команды Андреем Ярмоленко.

В ответ Андрей перепостил фотографию к себе и оставил забавную подпись:

"302 лимона (миллиона)"

Отметим, что ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявлял, что стоимость 25-летнего Шапаренко составляет около 300 миллионов евро.