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Шацких: Не вижу в Рейнджерсе команду, которую нереально переиграть по сумме двух матчей
Бывший форвард считает, что Динамо может пройти в финал отбора
Фото: facebook.com/pakhtakorfc
Максим Шацких констатирует, что следующий соперник будет сложнее, но шансы на выход в 4-й раунд неплохие.
“Перед такими играми, как в квалификации, кубковыми матчами, скажем так, шансы почти всегда равны: 50 на 50. Конечно, “Рейнджерс” сильнее “Партизана”. История у них куда славнее, но не лучше "Динамо".
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"Я смотрел несколько игр "Рейнджерс" и хочу сказать, что они уже не исповедуют чисто британский футбол с лонгболами и ставкой на силовую игру. Они умеют играть не только с позиции силы, то есть атлетизма, постоянной борьбы.
Особенно сложно будет в Глазго. Большой стадион, тысячи фанов, но я не вижу в "Рейнджерс" ту команду, которую нереально переиграть по сумме двух матчей”, – считает экс-бомбардир киевлян.
Во вторник между командами состоится первый поединок.
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