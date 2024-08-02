Динамо вернулось в Люблин - впереди подготовка к матчу с Рейнджерс

"Динамо" вернулось в Люблин после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/25 с "Партизаном" (3:0), который состоялся в среду в Белграде.

Заметим, что вместе с командой уже находятся олимпийцы Максим Брагару, Валентин Рубчинский и Николай Михайленко.

В пятницу в польском городе киевский клуб начнет подготовку к первому матчу с шотландским "Рейнджерс" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Напомним, этот поединок состоится во вторник, 6 августа, на "Арене Люблин". Начало - в 21:00 по киевскому времени.