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Тренер Партизана – журналистам: Вы считали Динамо легким соперником?
Наставник констатировал заслуженное поражение
Фото з відкритих джерел
Александар Станоевич удивляется недооценке соперника со стороны сербской прессы.
"Что говорить после такого результата... Это наша реальная картина. Они намного лучше нас. Вторая передача как техническая, так и тактическая. Мы не успевали за их ритмом. Мы легко пропускали голы. Они были быстрее и сильнее. Мы сейчас там, где мы есть.
Вы считали киевское "Динамо" легким соперником? Мы незрелые. Я даже не буду говорить об исторических вещах. "Динамо" Киев – серьезный клуб. Они не из топ-5 лиг, но и мы не из топ-5 лиг. Мы далеки от этого”, – отметил специалист.
Белградский клуб вылетел в 3-й раунд Лиги Европы, где сыграет против швейцарского "Лугано".
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