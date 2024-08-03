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Тренер Партизана – журналистам: Вы считали Динамо легким соперником?

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Наставник констатировал заслуженное поражение

Тренер Партизана – журналистам: Вы считали Динамо легким соперником?

Фото з відкритих джерел

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Александар Станоевич удивляется недооценке соперника со стороны сербской прессы.

"Что говорить после такого результата... Это наша реальная картина. Они намного лучше нас. Вторая передача как техническая, так и тактическая. Мы не успевали за их ритмом. Мы легко пропускали голы. Они были быстрее и сильнее. Мы сейчас там, где мы есть.

Вы считали киевское "Динамо" легким соперником? Мы незрелые. Я даже не буду говорить об исторических вещах. "Динамо" Киев – серьезный клуб. Они не из топ-5 лиг, но и мы не из топ-5 лиг. Мы далеки от этого”, – отметил специалист.

Белградский клуб вылетел в 3-й раунд Лиги Европы, где сыграет против швейцарского "Лугано".

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Источник:
MaxBet Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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