Не Польша. Известно, где Динамо будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в случае выхода в основной раунд

Вице-чемпион Украины "Динамо" (Киев) продолжает проходить квалификацию к Лиге чемпионов. Киевляне уже прошли одного соперника ("Партизан", Сербия), но для выхода в основной раунд (лиговый этап), нужно одолеть еще двух. Один из них – "Рейнджерс", матчи с которым запланированы на две ближайшие недели.

Если "Динамо" преодолеет квалификацию и выступит в основном раунде Лиги чемпионов, то свои домашние матчи будет проводить в Гамбурге (Германия). Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

В случае перемещения в основной раунд Лиги Европы (он уже гарантирован "Динамо" – в случае поражения одному из двух соперников в квалификации Лиги чемпионов), домашние матчи киевляне будут проводить не в Германии, а в другой стране. Вероятно, в Польше.

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Отметим, что ранее свои матчи в группе Лиги чемпионов в Гамбурге проводил "Шахтер". В этом сезоне он будет выступать в Гельзенкирхене.