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Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс

Лига Чемпионов

Жеребьевка – в понедельник, 5-го августа

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс

Фото: twitter.com/ChampionsLeague

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В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги чемпионов 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает победитель пары "Динамо" (Киев, Украина) - "Рейнджерс" (Шотландия).

Эта пара будет в посеве во время жеребьевки. Для нее есть два вариант выбора:

  • "Лилль" (Франция)/"Фенербахче" (Турция) (победитель пары);
  • "Зальцбург" (Австрия)/"Твенте" (Нидерланды) (победитель пары).

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 5-го августа в 13:00.

Тот, кто проиграет в паре "Динамо" - "Рейнджерс", вылетает сразу в основной раунд Лиги Европы.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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