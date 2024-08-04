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Жеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
Жеребьевка – в понедельник, 5-го августа
Фото: twitter.com/ChampionsLeague
В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги чемпионов 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает победитель пары "Динамо" (Киев, Украина) - "Рейнджерс" (Шотландия).
Эта пара будет в посеве во время жеребьевки. Для нее есть два вариант выбора:
- "Лилль" (Франция)/"Фенербахче" (Турция) (победитель пары);
- "Зальцбург" (Австрия)/"Твенте" (Нидерланды) (победитель пары).
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов состоится 5-го августа в 13:00.
Тот, кто проиграет в паре "Динамо" - "Рейнджерс", вылетает сразу в основной раунд Лиги Европы.
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