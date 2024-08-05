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Динамо узнает потенциального соперника. Видеотрансляция жеребьевки раунда плей-оф квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 05.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Динамо узнает потенциального соперника. Видеотрансляция жеребьевки раунда плей-оф квалификации ЛЧ

shakhtar.com

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В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги чемпионов 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает победитель пары "Динамо" (Киев, Украина) - "Рейнджерс" (Шотландия).

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О потенциальных соперниках и всех нюансах жеребьевки – по ссылке.

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Начало процедуры – в 13:00.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. 13:00

Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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