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Динамо узнает потенциального соперника. Видеотрансляция жеребьевки раунда плей-оф квалификации ЛЧ
Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 05.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
shakhtar.com
В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоится жеребьевка последнего этапа квалификации Лиги чемпионов 2024/25 – раунда плей-офф. Среди прочего, потенциального соперника узнает победитель пары "Динамо" (Киев, Украина) - "Рейнджерс" (Шотландия).
Читайте такжеЖеребьевка раунда плей-офф квалификации ЛЧ. Потенциального соперника узнает победитель пары Динамо/Рейнджерс
О потенциальных соперниках и всех нюансах жеребьевки – по ссылке.
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Начало процедуры – в 13:00.
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. 13:00
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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