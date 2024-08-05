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Моуринью против экс-клуба Фонсеки. Известны все пары раунда плей-офф квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Есть дуэль участников группового этапа прошлого сезона турнира

Моуринью против экс-клуба Фонсеки. Известны все пары раунда плей-офф квалификации ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 5-го августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

По её итогам своих потенциальных соперников узнали команды, которые примут участие на последнем отборочном этапе плей-офф:

  • "Янг Бойз" (Швейцария) - "Галатасарай" (Турция)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Карабах"/"Лудогорец" (Болгария)
  • "Ференцварош" (Венгрия)/"Мидтьюлланд" (Дания) - "Слован" (Словакия)/АПОЭЛ (Кипр)
  • "Буде-Глимт" (Норвегия)/"Ягеллония" (Польша) - "Црвена Звезда" (Сербия)
  • ПАОК (Греция)/"Мальмё" (Швеция) - "Спарта" (Чехия)/"Стяуа" (Румыния)
  • "Динамо"(Украина) / "Рейнджерс" - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) / "Твенте" (Нидерланды)
  • "Лилль" (Франция) / "Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Чехия) / "Унион" (Германия)


Матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состояться 20/21 и 27/28 августа 2024 года.

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Комментарии
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goga19812 (Ukraine)
05.08.2024 в 13:38
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Комментарии 4
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goga19812 (Ukraine)
05.08.2024 в 13:38
Редакція у своєму репертуарі...
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1
0
oohhmee (Гамильтон)
05.08.2024 в 13:35
хахахах, тепер Моуріньо проти екс клубу Фонсеки, але португальське дербі всеодно..аххахах
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oohhmee (Гамильтон)
05.08.2024 в 13:27
а може хтось пояснити? Фонсека тренера Мілана, чи я чогось не розумію?
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oohhmee (Гамильтон)
05.08.2024 в 13:34
а Мілан на пряму вийшов, то коли саме буде португальське дербі?
sticker
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