Лига Чемпионов
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Моуринью против экс-клуба Фонсеки. Известны все пары раунда плей-офф квалификации ЛЧ
Есть дуэль участников группового этапа прошлого сезона турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 5-го августа, в Ньоне состоялась жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.
По её итогам своих потенциальных соперников узнали команды, которые примут участие на последнем отборочном этапе плей-офф:
- "Янг Бойз" (Швейцария) - "Галатасарай" (Турция)
- "Динамо" Загреб (Хорватия) - "Карабах"/"Лудогорец" (Болгария)
- "Ференцварош" (Венгрия)/"Мидтьюлланд" (Дания) - "Слован" (Словакия)/АПОЭЛ (Кипр)
- "Буде-Глимт" (Норвегия)/"Ягеллония" (Польша) - "Црвена Звезда" (Сербия)
- ПАОК (Греция)/"Мальмё" (Швеция) - "Спарта" (Чехия)/"Стяуа" (Румыния)
- "Динамо"(Украина) / "Рейнджерс" - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) / "Твенте" (Нидерланды)
- "Лилль" (Франция) / "Фенербахче" (Турция) - "Славия" (Чехия) / "Унион" (Германия)
Матчи 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состояться 20/21 и 27/28 августа 2024 года.
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goga19812 (Ukraine)
05.08.2024 в 13:38
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