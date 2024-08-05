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Матч Динамо - Рейнджерс обслужит бригада арбитров из Литвы
Матч пройдет 6 августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил судей на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс".
Главным арбитром будет Донатас Румшас из Литвы. На линиях ему помогут соотечественники Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертый судья - Робертас Шмитас.
Ответственным за систему VAR будет Бартош Франковски, его помощник - Томаш Мусял (оба - из Польши).
Матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа, в польском Люблине. Начало - в 21:00 по Киеву.
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