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Матч Динамо - Рейнджерс обслужит бригада арбитров из Литвы

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Матч пройдет 6 августа

Матч Динамо - Рейнджерс обслужит бригада арбитров из Литвы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА назначил судей на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и шотландским "Рейнджерс".

Главным арбитром будет Донатас Румшас из Литвы. На линиях ему помогут соотечественники Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Четвертый судья - Робертас Шмитас.

Ответственным за систему VAR будет Бартош Франковски, его помощник - Томаш Мусял (оба - из Польши).

Матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа, в польском Люблине. Начало - в 21:00 по Киеву.

Читайте такжеИзвестно, где будет транслироваться матч Динамо - Рейнджерс

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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