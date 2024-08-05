UA-Футбол представляет соперника киевского Динамо: Рейнджерс Глазго (Шотландия)

"Динамо" в красивом стиле разобралось с "Партизаном" и теперь попытается сделать то же самое с "Рейнджерс". На бумаге британцы не выглядят мальчиками для битья, поэтому мы решили узнать, что происходит на "Айброкс". На что следует рассчитывать?

Общая история

"Рейнджерс" – соперник, который точно заслуживает уважения. "Светло-синие" по количеству трофеев идут нога в ногу с "Селтиком" (по 118) и на определенном этапе существенно превосходили непримиримого конкурента. Кроме домашних успехов клуб может похвастаться достижениями и в Европе – в 1972-м в борьбе с московским "Динамо" (3:2) взял Кубок обладателей кубков.

В 1960-м стал полуфиналистом Кубка европейских чемпионов – на своем пути остановил "Андерлехт", "Червену Гвиезду" (сегодняшний словацкий "Интер") и роттердамскую "Спарту", однако был разгромлен франкфуртским "Айнтрахтом" 4:12.

В новейшей истории тоже были подвиги – в 2008-м "плюшевые мишки" добрались до решающей стадии Кубка УЕФА, но все испортил санкт-петербургский "Зенит" (0:2). Следующего финала пришлось ждать четырнадцать лет, однако шотландцы и здесь оступились – чашку над головой поднял знакомый "Айнтрахт", который лучше исполнил одиннадцатиметровые.

Хроники "Рейнджерса" наполнены многими легендарными личностями – цвета примеряли Джимми Гордон, Энди Каннингем, Дэйви Купер, Алли Маккойст, Рэй Уилкинс, Алексей Михайличенко, Брайан Лаудруп, Пол Гаскойн, Аллан Макгрегор и другие. Также отдадим должное коучам, построившим не один мощный проект – Уильям Уилтон, Билл Струт, Уолтер Смит и Грэм Сунес потрудились на славу и суммарно завоевали 67 медалей высшей пробы.

Бесспорно, их было бы больше, если бы не бурные события начала 2010-х – "Рейнджерс" влез в страшные долги (135 млн. фунтов стерлингов). Выделим две причины – банальное построение со стороны правления, которое пыталось переплюнуть "Селтик" и в этой плоскости, и финансовая безграмотность, которая спровоцировала махинации, впоследствии замеченные правоохранительными органами.

Наказание было жестоким, зато справедливым – президенту Крейгу Уайту запретили заниматься спортивной деятельностью на родине, а сами "светло-синие" отправились в четвертый по знаковости дивизион.

Самое главное, что от коллектива не отвернулись болельщики. Смена менеджмента и бешеная поддержка трибун дала понять, что нельзя опускать руки – так, за четыре года "Рейнджерс" и вернулся в элиту.

Конечно, это еще не та "машина", которая поставила добычу наград на конвейер, но с момента возвращения музей обогатился на одно национальное золото, кубок Шотландии и кубок шотландской лиги. На этом этапе немало комплиментов адресованы Стивену Джеррарду – с 2018-го по 2021-й, когда культовый полузащитник находился у руля, команда выиграла Премьершип, впервые за шесть сезонов одолела "Селтик" и гарантировала групповой этап Лиги Европы.

История встреч с "Динамо"

"Плюшевые мишки" лишь раз встретились с "Динамо" – в первом раунде КЕЧ-1987/88. И это настоящая боль для поклонников "бело-синих" со стажем – по итогам двухматчевой битвы команда имени Чанова, Балтачи, Михайличенко, Блохина и Беланова уступила 1:2.

На "Олимпийском" Валерий Лобановский торжествовал 1:0 благодаря пенальти, реализованному Михайличенко, однако с приездом в Глазго ситуация кардинально изменилась. Те, кому до сих пор печет за вылет 37-летней давности, скажут, что шотландцы действовали грязно, все время преследовали Беланова и его травмировали.

Однако, если разобраться, то на "Айброксе" "динамовцы" и близко не убедили – иначе бы на 24 минуте не пропустили поистине глупый гол. Чанов спешил, замахнулся, чтобы вбросить мяч, но тот сорвался с руки и через секунду оказался в ногах Алли Маккойста; еще мгновение – и Марк Фалко забил в пустые ворота.

После перерыва "джерс" устроил навал, и организаторы первого взятия поменялись ролями – Фалко попытался нанести удар головой, круглый отлетел к Маккойсту, и нападающий удвоил преимущество.

Это был полностью заслуженный проход – "Динамо" хоть и добралось до полуфинала КЕЧ-1986/87, где не справилось с "Порту", впрочем, по состоянию на сентябрь 1987-го киевляне не впечатляли. Серия поражений на протяжении всей кампании, шестое место в Высшей лиге – ну, куда это годится?

"Рейнджерс" наоборот набирал обороты – назначил Грэма Сунеса, воплотил несколько хороших приобретений и верил в собственные силы. Правда, их хватило на 1/4-ю турнира – после украинцев британцы одолели "Гурник" Забже (4:2), но попеклись на румынском "Стяуа" (3:2).

Современное состояние

а) тренер

Команда вверена в руки Филиппу Клеману, который находится в должности с октября 2023-го. Бельгиец сделал имя на родине – построил крепкую версию "Генка" с Русланом Малиновским в составе и в 2019-м завоевал золото Жупиле Про-лиги.

Тогда же специалист перебрался в "Брюгге", где провел лучшие годы в качестве футболиста, и продуктивно показал себя уже в новом амплуа. В течение трех с половиной сезонов оформил два чемпионства (2019/20, 2020/21) и один Суперкубок страны (2021), также изредка болезненно кусался на международной арене – например, в ЛЧ бил санкт-петербургский "Зенит" (приятно) и "РБ Лейпциг", не спасовал перед мадридским "Реалом", "Лацио" и "Пари Сен-Жермен".

В январе 2022-го Филипп откликнулся на предложение "Монако" и заменил Нико Ковача – хорват по привычке начал с песней, однако перегнул палку со свойственными ему солдафонскими замашками и потерял контроль над раздевалкой. Клеман положительно повлиял на положение (принял коллектив шестым и завершил Лигу 1 2021/22 на третьей строчке).

Тем не менее, полноценный розыгрыш выдался очень спорным – монегаски вылетели из квалификации ЛЧ (сильнее оказался ПСВ), слабо стартовали в домашнем первенстве и сенсационно попрощались с кубком ("Родез", представитель Лиги 2, закамбечил с 0:2 и был точнее в серии пенальти). Поэтому в июне 2023-го руководство "красно-белых" разорвало контракт, вообще-то предусмотренный до следующего лета – Клеман финишировал шестым и не обеспечил еврокубки. Апеллировать было нечем – "Монако" преодолел групповой раунд ЛЕ, но в 1/16-й был выжжен леверкузенским "Байером".

Такой себе бэкграунд на выходе, впрочем, и он привлек "Рейнджерс". В октябре 2023-го шотландцы шли вторыми в Премьершипе, однако отстали от "Селтика" на 7 зачетных баллов – как следствие, Майклу Билу указали на дверь. Филипп получил на руки контракт до июня 2027-го и продемонстрировал достаточно удачный отрезок – с момента дебюта и до 24-го декабря зафиксировал 13 побед и 3 ничьи. Стабильность прервалась на "кельтах" (1:2), но бельгиец вновь ответил серией во всех турнирах, причем из одиннадцати обыгрышей подряд.

Что важно, в декабре 2023-го Филипп выиграл Кубок шотландской лиги – поочередно выбил "Гринок Мортон", "Ливингстон", "Гарт оф Мидлотиан" и "Абердин". Это помогло психологически – наставник закрепил авторитет среди игроков и доказал правоту методов и принципов.

С другой стороны, "плюшевые мишки" закончили сезон с разницей в 8 пунктов и проиграли финал кубка Шотландии – все награды ожидаемо собрал "Селтик". Почему? В марте-апреле "Рейнджерс" затормозил – конфетно-букетный период истек, наступила самая горячая фаза дистанции, поэтому Клеман не выдержал давления. Сюда же запишем вылет от кризисной "Бенфики" в Лиге Европы – подопечным Рогера Шмидта сильно повезло, что британцы не сумели реализовать весь свой потенциал.

б) команда

Казалось бы, Филипп не будет начинать с чистого листа, ведь уже имеет определенные наработки. Впрочем, здесь есть загвоздка – боссы готовятся к масштабной перестройке и готовы продать практически всех. Ощутимым сигналом стало прощание с генеральным директором Джеймсом Бисгроу – функционер, занимавший должность с 2019-го, ушел в конце июня.

Сейчас декларируется так называемая политика реструктуризации – все подается под соусом поиска "молодых и перспективных". Лидеры? Послушаем Клемана: "Я считаю, что на данный момент есть только один игрок, который незаменим. Я не думаю, что ни одна команда не заплатит столько денег, сколько это стоит. И это Джек Батленд. Каждый игрок попадает в эту категорию, а Джек – нет". Кем является Батленд, на секундочку? Правильно, вратарем.

"Рейнджерс" допускает, что может расстаться с Джеймсом Тавернье – правый защитник представляет интересы с 2015-го, является легендой и капитаном, принял участие в 461 поединке, забил 125 голов и отдал 192 передачи. Ценный кадр, не правда ли? Но такие времена – за англичанином следят в Турции и Саудовской Аравии, и "плюшевые мишки" только побуждают к уходу.

Что есть взамен? Пока что шотландцы потратили чуть более 11 миллионов евро – пригласили центрхава Мохамеда Диаманде (5 млн. евро, из "Норшелланна"), центрбека Робина Проппера (3,2 млн. евро, из "Твенте"), центрального нападающего Хамза Игамана (2,36 млн. евро, из марокканского ФАР), левого фулбека Жефте (800 тыс. евро, из "Флуминенсе"). Перечислим арендованных и свободных агентов – Коннор Баррон, Лиам Келли, Клинтон Нсиала и Вацлав Черны. Почти все новички действительно довольно молоды, и это соответствует вектору, взятому "джерс".

Утешает ли это фанатов? Есть предостережение, что футболисты думают не о работе, а настраивают будущее – словом, "Динамо" имеет шанс поймать команду с нестабильным ментальным настроем. Зачем биться за результат, если все равно придется уходить? Примечательно, что в субботу "светло-синие" разошлись с "Хартс" нулевой ничьей. Тавернье, Джон Лундстрем, Коннор Голдсон, Сириль Дессерс, Джон Суттар, Тодд Кантвелл, Борна Баришич являются ключевыми персонажами, но кто знает, что с ними случится завтра?

Итог

"Динамо" с шиком нокаутировало "Партизан", которому не привыкать к позору, и теперь важно, чтобы этот разгром не замылил глаза. "Рейнджерс" полагается на силовой, атлетичный футбол, как минимум, не отстает в соответствующих аспектах, если их сравнивать с "бело-синими". Даже при внутренних трансформациях соперника не следует ждать легкой прогулки, да и Клеман котируется гораздо лучше, чем Александар Станоевич – серба позвали в энный раз спасать "гробовщиков", и он провалил насущную задачу.

В то же время киевляне справедливо воспринимаются фаворитами согласно ожиданиям букмекеров и аудитории в целом – Александр Шовковский порадовал взвешенностью, нужно лишь избежать ошибок, как это произошло во втором мяче "Партизана".

Украинцы, окрыленные прошлым раундом квалификации, точно пойдут вперед, и имеют достаточно рычагов, чтобы попасть в плей-офф. По крайней мере, в руках СаШо есть целостная картина, а "Рейнджерс" в шаге от неизвестности, и это играет на руку. Наш проход будет логичным.

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