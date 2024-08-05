В 2019 году Филипп Клеман переиграл Александра Хацкевича. Теперь очередь Александра Шовковского выбивать бельгийца

50- летний Филипп Клеман - один из самых прогрессивных тренеров Бельгии вот уже год, как покоряет Шотландию во главе "Рейнджерса". За шесть лет тренерской карьеры бельгийский специалист стал трижды чемпионом Бельгии: один с "Генком" (2018/2019), два - с "Брюгге" (2019/2020, 2020/2021) и обладателем одного Суперкубка Бельгии с "Брюгге" (2021). В январе 2022 года Клемана пригласили в "Монако" (Франция) в надежде, что бельгиец подарит клубу чемпионство. Но у Клемана французским клубом не сложилось, через полтора года бельгийца уволили (июнь 2023). Долго без работы тренер не прохлаждался. Уже в октябре 2023 года Клеман возглавил шотландский "Рейнджерс". Судя по тому, что несколько дней назад клуб продлил соглашение с Клеманом, его работа полностью устраивает руководство "плюшевых мишек".

Стиль футбола Филиппа Клемана немного похож на подход его немецких и бельгийских коллег. Но Клеман все-таки имеет некоторую оригинальность. Для Клемана важны прессинг и владение. Его футболисты быстро перестраиваются, постоянно атакуют. Большое внимание Клеман уделяет завершению эпизодов. Дальние удары - оружие Клемана, которым часто пользуются его игроки.

Клеман-футболист – прорвался в "Генк", провалился в АПЛ, сверкал в "Брюгге

Клеман может похвастаться вполне успешной карьерой игрока. Филипп не занял почетное место среди звезд европейского футбола, но на стыке двух столетий считался одним из сильнейших защитников в родной Бельгии.

В 16 лет Филипп подписал свой первый профессиональный контракт с клубом, в котором вырос ("Беерсхот"). Тем не менее, сыграть за основную команду у Филиппа получилось лишь через два года. В 21 год Клеман стал игроком "Генка", где провел три сезона. В сезоне 1997/1998 "Генку" не удалось выиграть чемпионский титул у своего вечного соперника "Брюгге", заняв вторую строчку в чемпионате. Но Кубок Бельгии в этом сезоне "магистры" у "черно-синих" выиграли. Одним из основных героев триумфа был именно Филипп Клеман.

В 24 года бельгийский футболист подписал контракт с "Ковентри Сити" (АПЛ). Но в АПЛ Клеману не посчастливилось. За весь сезон всего 12 матчей во всех турнирах и возвращение домой.

Летом 1999 года защитник подписал контракт с "Брюгге", где провел свои лучшие годы футболиста. За десять лет в составе "черно-синих" Клеман два раза праздновал чемпионство Бельгии, завоевал три Кубка Бельгии и четыре Суперкубка.

В 35 лет Филипп отправился в свой родной клуб "Беерсхот" красиво завершить игровую карьеру. Через два года защитник повесил бутсы на гвоздь.

Клеман-тренер – спасал и шел на повышение

Клеман-футболист выделялся высоким футбольным интеллектом, чтением игры, видением поля и выбором правильной позиции. Неудивительно, что "Брюгге" давно следил за Филиппом и быстро привлек его к тренерской работе в молодежной команде и скаутском отделе. Через год молодой Клеман стал ассистентом главного тренера "Брюгге". Пять лет молодой специалист учился и набирался опыта. В 2017 году Клеман попробовал свои силы уже в качестве главного тренера - возглавил "Васланд-Беверен", который тащился внизу турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Клеману понадобилось всего 20 туров, чтобы тонущая команда преобразилась и составила конкуренцию топ-клубам чемпионата.

Такой поворот событий привлек внимание к молодому тренеру. Так получилось, что "Генк", который редко уступал топ-позиции в чемпионате Бельгии, осенью 2017 года неумолимо приближался к зоне вылета. "Магистры" приложили максимум усилий и вырвали у "Васланда" тренера, который по их мнению мог вернуть команду на первые позиции. Их не смутил тот факт, что Клеман самостоятельно проработал всего шесть месяцев. Надежды "магистров" оправдались. В сезоне 2017/2018 "Генк" вырвал путевку в Лигу Европы. А в следующем сезоне Филипп Клеман принес "магистрам" долгожданное чемпионство и стал лучшим тренером страны в сезоне 2018/2019.

"Динамо" Киев против "Брюгге" с Клеманом – как это было

После такого головокружительного старта тренерской карьеры Клемана ждали многие клубы. Филипп выбрал клуб, в котором провел свои лучшие годы игрока - "Брюгге". С Клеманом "черно-синие" завоевали два чемпионства Лиги Жюпиле. В это время Клеман заявил о себе, как о прогрессивном тренере и на европейской арене.

В августе 2019 года "Брюгге" встречался с киевским "Динамо" (третий квалификационный раунд). Первое противостояние Александра Хацкевича и Филиппа Клемана завершилось победой "Брюгге". Единственный гол в ворота Дениса Бойко залетел после одиннадцатиметрового от Ванакена. Преимущество было на стороне "Брюгге". "Черно-синие" давили, киевляне выходили из обороны редко. Удары Караваева и Беседина не принесли желаемого результата.

Ко второй игре Хацкевич и футболисты подготовились лучше. Уже на пятой минуте Буяльский открыл счет после прострельной передачи Виталия Миколенко. На 38-й минуте "Брюгге" ответил. Второй тайм начался в пользу "Динамо". Удар Вербича, штанга, добивание Шепелева. Напряжение нарастало. Киевлянам необходима была только победа.

К 82-й минуте "Брюгге" и "Динамо" получили по красной карточке. Но отсутствие игроков не замечалось. Обе команды рвались вперед, забыв о тактике. На 88-й минуте "черно-синие" сравняли счет, а на 90+3 отметились автоголом. Но киевлянам не удалось вырвать победу. Через две минуты (90+5) Бойко вынимал мяч от Лоиса Опендыиз сетки ворот. Таким образом Клеману удалось выбить киевское "Динамо" из Лиги чемпионов в 2019 году.

Дальше Клеман прошел "ЛАСК" и "Галатасарай", но был остановлен "Реалом" и ПСЖ. Тем не менее, работу Клемана оценили европейские СМИ. Клеман услышал хвалебные отзывы даже от Гвардиолы.

В 2021 году "Брюгге" уволил Филиппа Клемана. В январе 2022 года бельгиец возглавил французский "Монако". В октябре 2023 года Клеман пришел спасать "Рейнджерс". Пока у тренера получается.

Руслан Малиновский и Леонардо Троссард сверкали у Клемана

Команды Клемана играют в атакующий футбол. У Клемана всегда есть лидер, который ведет футболистов вперед. Такую роль выполняет обычно атакующий полузащитник, который как свободный художник может появиться в любой зоне, от опорной до штрафной соперника. Кстати, такую функцию у Клемана выполнял Руслан Малиновский в "Генке". Именно у Клемана Руслан получил роль ключевого игрока. На счету нашего футболиста 19 забитых мячей и 18 ассистов (71 матч) под руководством бельгийского тренера. За то время, что Клеман возглавлял "Генк", Малиновский стал третьим футболистом команды по системе гол+пас.

Для Клемана очень важно, чтобы нападающий мог в любой момент завершить голевой момент ударом по воротам соперника. Поэтому, в каждой команде, где Клеман работает, он находит форварда, обладающего высокой скоростью. Как было сказано выше, Клеман любит дальние удары. Чем чаще футболисты бьют в сторону ворот, тем больше вероятность забить гол.

В своей тактике Клеман отдает одну из главных ролей вингерам, которые иногда атакуют в штрафной соперников чаще, чем номинальные форварды. Больше всего у Клемана атакуют по левому флангу. Одним из открытий Клемана на такой позиции является Леонардо Троссард, который от клемановского "Генка" добрался до английского "Арсенала".

Большое внимание Клеман уделяет и обороне. Во всех командах, где работал бельгиец, в защите отрабатывают практически все футболисты. Даже атакующие игроки за матч обычно совершают три-четыре оборонительных действия. Клеман не любит хаоса. Поэтому каждый защитник на поле четко знает, кого из соперников он должен прикрывать. Конечно, ошибки бывают. Если команды Клемана играют против Мбаппе, Винисиуса или Кейна - это приводит к разгромному счету. Но в матчах с командами ниже уровня "Реала" или "Манчестер Сити" защита Клемана - стена.

У Клемана есть только план А

Клеман всегда очень тщательно анализирует своего соперника и готовит футболистов к противостоянию. Но есть один нюанс. У Клемана практически никогда не бывает плана Б. Бельгиец не может влиять на ход игры. Если что-то идет не так, замены, которые продуманы тренером до матча, никак не изменяют ситуацию. То есть, Клеман не умеет быстро подстраиваться под соперника, верит в план А и часто проигрывает именно из-за таких моментов.

Киевское "Динамо" под руководством Александра Шовковского показывает гораздо более атакующий, интересный и креативный футбол, чем ранее. В 30-ти матчах с Шовковским киевляне забили 70 голов. Есть надежда, что мы ответим Клеману за 2019 год и одержим победу над "Рейнджерс" и бельгийским тренером.

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