В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ

В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Своего потенциального соперника узнало киевское "Динамо", но сначала киевлянам нужно пройти "Рейнджерс" в третьем раунде отбора (матчи 6 и 13 августа).

В случае прохода шотландского клуба, "бело-синих" будет ждать противостояние с победителем пары "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) / "Твенте" (Нидерланды).

Первые игры плей-офф отбора ЛЧ пройдут 20/21 августа, ответные - 27/28 августа.

Тот, кто проиграет в паре "Динамо" - "Рейнджерс", вылетает сразу в основной раунд Лиги Европы.