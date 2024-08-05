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В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ
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Фото: ФК Динамо Київ
В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.
Своего потенциального соперника узнало киевское "Динамо", но сначала киевлянам нужно пройти "Рейнджерс" в третьем раунде отбора (матчи 6 и 13 августа).
В случае прохода шотландского клуба, "бело-синих" будет ждать противостояние с победителем пары "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) / "Твенте" (Нидерланды).
Первые игры плей-офф отбора ЛЧ пройдут 20/21 августа, ответные - 27/28 августа.
Тот, кто проиграет в паре "Динамо" - "Рейнджерс", вылетает сразу в основной раунд Лиги Европы.
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