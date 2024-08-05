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В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

С кем может сыграть команда Шовковского?

В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

В понедельник, пятого августа, в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25.

Своего потенциального соперника узнало киевское "Динамо", но сначала киевлянам нужно пройти "Рейнджерс" в третьем раунде отбора (матчи 6 и 13 августа).

В случае прохода шотландского клуба, "бело-синих" будет ждать противостояние с победителем пары "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) / "Твенте" (Нидерланды).

Первые игры плей-офф отбора ЛЧ пройдут 20/21 августа, ответные - 27/28 августа.

Тот, кто проиграет в паре "Динамо" - "Рейнджерс", вылетает сразу в основной раунд Лиги Европы.

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UA-Футбол представляет соперника киевского Динамо: Рейнджерс Глазго (Шотландия)
Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев)
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Romerik (YNWA)
05.08.2024 в 14:09
Ліга Європи, так ліга Європи... Так буде навіть краще для таблиці коефіцієнтів
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Комментарии 6
Romerik (YNWA)
05.08.2024 в 14:09
Ліга Європи, так ліга Європи... Так буде навіть краще для таблиці коефіцієнтів
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0
0
жека-киев (биг виладж)
05.08.2024 в 13:50
З Партизаном повезло. Я розумів шо він слабше Лугано- не думав шо на стільки. Тепер залишились лише досить сильні. Рейджерс фіналіст ЛЄ, ЛЧ, 1/8 ЛЄ Зальзбург постійний учасник ЛЧ Фенербахче теж постійно грають весною в плей оф. Пройти будь-кого з них буде успіх для Динамо: ЦЗ у нас тільки 1! Попов, пари йому немає З права, якшо Тимчик не відновиться - один Караваєв, якому складно тримати темп 95хв.З права теж можна сказати про Ярмоленка і Буяльського, 95хв їм складно. Буяльського легше розбавити. а Ярмоленка - Волошина з ліва переводять, але його фланг все таки лівий. Нападника немає з часів Мораеса. Непоганий лише лівий фланг півзахисту і центр, і опорна зона, коли Бражко в нормі. Так шо, якшо уникнуть погрому, і візьмуть, хоть якісь очки, хочаб одну ничію - буду вважати такий результат адекватним. Якшо пройдуть Рейнджерс - тільки аплодувати стоячи!
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жажа_the_best (Харьков)
05.08.2024 в 13:48
Фашист суркис не пройдет!!!
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storm_ua (Николаев)
05.08.2024 в 13:29
Обе команды не подарок, но на фоне других команд, жребий вполне играбильный.
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okolegko (Київ)
05.08.2024 в 13:14
Зальцбург/Твенте. Непоганий варіант. Залишився дріб’язок – переграти Рейнджерс і фактично уже в групі ЛЧ
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жека-киев (биг виладж)
05.08.2024 в 13:57
Зальзбург постійно в ЛЧ, Фенер -ні. Думаю австрійці поскладніше. Але то таке. Хай Рейджерс голову ламає, в них шансів там зіграти набагато більше
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