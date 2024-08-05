Динамо - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

"Динамо" очень убедительно прошло во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сербский "Партизан". В двух матчах вице-чемпион Украины забил вице-чемпиону Сербии девять голов, обеспечив себе участие в третьем круге отбора. Здесь соперник будет значительно сложнее.

В этом раунде квалификации "Динамо" ожидает шотландский "Рейнджерс" – именитая команда, которая часто играет в основном раунде еврокубков. Да, соперник действительно серьезный, но и не непроходимый. Поэтому борьба ожидается острая и максимально интересная.

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Первый матч в двухраундовом противостоянии состоится во вторник, шестого августа, в 21:00 в Люблине (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо - Рейнджерс Смотреть трансляцию

Прямую видеотрансляцию матча в Украине обеспечат сразу несколько ресурсов:

телеканал "2+2" (общедоступный);

телеканал "Динамо TV";

Youtube-канал "Динамо Киев".

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