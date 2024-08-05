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Динамо - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

Лига Чемпионов

Динамо - Рейнджерс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.08.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол "

Динамо - Рейнджерс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЛЧ

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" очень убедительно прошло во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сербский "Партизан". В двух матчах вице-чемпион Украины забил вице-чемпиону Сербии девять голов, обеспечив себе участие в третьем круге отбора. Здесь соперник будет значительно сложнее.

В этом раунде квалификации "Динамо" ожидает шотландский "Рейнджерс" – именитая команда, которая часто играет в основном раунде еврокубков. Да, соперник действительно серьезный, но и не непроходимый. Поэтому борьба ожидается острая и максимально интересная.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый матч в двухраундовом противостоянии состоится во вторник, шестого августа, в 21:00 в Люблине (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Динамо - Рейнджерс
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Прямую видеотрансляцию матча в Украине обеспечат сразу несколько ресурсов:

  • телеканал "2+2" (общедоступный);
  • телеканал "Динамо TV";
  • Youtube-канал "Динамо Киев".

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:19
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
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Комментарии 1
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:19
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ
Ответить
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