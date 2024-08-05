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ЛЧ. Динамо против конкурента Шахтера в рейтинге клубов, потенциальные соперники для киевлян и наших конкурентов
Анонс первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути представителей лиг переместятся в основной этап Лиги Европы; проигравшие на пути чемпионов перейдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
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"Динамо" прошло "Партизан" и продолжает свое выступление в отборе самого престижного клубного турнира Европы. На предыдущем этапе киевлянам противостоял представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов; сейчас будет противостоять конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов и в борьбе за прямое место в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26. "Горнякам" есть смысл болеть за "Динамо", интересы совпадают.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Динамо" (Киев, Украина) 21:00 "Рейнджерс" (Шотландия).
Вторая пара, которая интересует нас в контексте борьбы за наилучшие позиции Украины в Таблице коэффициентов – это пара с участием чемпиона Польши.
- "Ягеллония" (Польша) 21:45 "Буде-Глимт" (Норвегия).
Выше говорилось о том, что "Динамо" будет противостоять одному из конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов. На этой стадии Лиги чемпионов выступает еще один такой – греческий ПАОК.
- "Мальме" (Швеция) 20:00 ПАОК (Греция).
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В некоторых парах определяются потенциальные соперники представителей Украины или представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов/рейтинге клубов.
- "Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Лудогорец" – определяется соперник "Динамо" (Загреб, Хорватия);
- "Спарта" (Чехия) 21:00 FCSB (Румыния) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).
- "Зальцбург" (Австрия) 21:45 "Твенте" (Нидерланды) – определяется потенциальный соперник "Динамо" (Киев, Украина).
Остальные матчи
- "Мидтьюлланн" (Дания) 20:15 "Ференцварош" (Венгрия).
- "Лилль" (Франция) 21:30 "Фенербахче" (Турция).
- "Славия" (Чехия) 20:00 "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия).
- "Слован" (Словакия) 21:30 АПОЭЛ (Кипр).
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