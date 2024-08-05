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ЛЧ. Динамо против конкурента Шахтера в рейтинге клубов, потенциальные соперники для киевлян и наших конкурентов

Лига Чемпионов

Анонс первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

ЛЧ. Динамо против конкурента Шахтера в рейтинге клубов, потенциальные соперники для киевлян и наших конкурентов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов – это двадцать команд, разделенных на десять игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, проигравшие на пути представителей лиг переместятся в основной этап Лиги Европы; проигравшие на пути чемпионов перейдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

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"Динамо" прошло "Партизан" и продолжает свое выступление в отборе самого престижного клубного турнира Европы. На предыдущем этапе киевлянам противостоял представитель конкурента Украины в Таблице коэффициентов; сейчас будет противостоять конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов и в борьбе за прямое место в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26. "Горнякам" есть смысл болеть за "Динамо", интересы совпадают.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига чемпионов. 06.08.2024 (путь представителей лиг)

  • "Динамо" (Киев, Украина) 21:00 "Рейнджерс" (Шотландия).

Вторая пара, которая интересует нас в контексте борьбы за наилучшие позиции Украины в Таблице коэффициентов – это пара с участием чемпиона Польши.

Лига чемпионов. 07.08.2024 (путь чемпионов)

  • "Ягеллония" (Польша) 21:45 "Буде-Глимт" (Норвегия).

Выше говорилось о том, что "Динамо" будет противостоять одному из конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов. На этой стадии Лиги чемпионов выступает еще один такой – греческий ПАОК.

Лига чемпионов. 06.08.2024 (путь чемпионов)

  • "Мальме" (Швеция) 20:00 ПАОК (Греция).

В некоторых парах определяются потенциальные соперники представителей Украины или представителей конкурентов Украины в Таблице коэффициентов/рейтинге клубов.

Лига чемпионов. 06.08.2024 (путь чемпионов)

  • "Карабах" (Азербайджан) 19:00 "Лудогорец" – определяется соперник "Динамо" (Загреб, Хорватия);
  • "Спарта" (Чехия) 21:00 FCSB (Румыния) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).

Лига чемпионов. 06.08.2024 (путь представителей лиг)

  • "Зальцбург" (Австрия) 21:45 "Твенте" (Нидерланды) – определяется потенциальный соперник "Динамо" (Киев, Украина).

Остальные матчи

Лига чемпионов. 06.08.2024 (путь чемпионов)

  • "Мидтьюлланн" (Дания) 20:15 "Ференцварош" (Венгрия).

Лига чемпионов. 06.08.2024 (путь представителей лиг)

  • "Лилль" (Франция) 21:30 "Фенербахче" (Турция).

Лига чемпионов. 07.08.2024 (путь представителей лиг)

  • "Славия" (Чехия) 20:00 "Унион Сент-Жилуаз" (Бельгия).

Лига чемпионов. 07.08.2024 (путь чемпионов)

  • "Слован" (Словакия) 21:30 АПОЭЛ (Кипр).

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Комментарии
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:15
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ.Ответить
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Комментарии 1
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Вarcelinius
05.08.2024 в 18:15
Редакция, ОГРОМНЕЙШАЯ просьба к вам, ХВАТИТ НАКИДЫВАТЬ НОВОСТИ НА ЛЕНТУ КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ.Ответить
Ответить
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