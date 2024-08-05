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Динамо – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 06.08.2024
Вторая битва для киевлян в Люблине
fcdynamo.com
Лига чемпионов
Третий раунд квалификации, первый матч
6 августа, 21:00. "Арена Люблин" (Люблин)
Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)
Прямая трансляция: 2+2, YouTube "Динамо"
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Киевляне продолжают свое европутешествие. Подопечные Шовковского уже больше двух недель базируются в Люблине, и теперь их ожидает второй матч на местной арене. В прошлый раз стадион вместимостью 15 243 зрителя заполнился почти на 31%. На этот раз и соперник более статусный, и стадия – такого же масштаба.
Новости "Динамо" (Киев, Украина)
Настрой все же решает. "Партизан" – явно не самый сильный соперник в этой Лиге чемпионов. Даже без наличия горячих отношений у сербов с российскими "братьями" "Динамо" было бы лидером в этом противостоянии. Однако киевляне не просто прошли "могильников". Они их растоптали сначала (номинально) дома со счетом 6:2, а потом еще и похоронили в Белграде 3:0. Это не просто победа, это издевательство над принципиальным соперником.
Было много эмоций, направленных в положительное русло. Бражко, например, был очень заведен в первом поединке. Но это ему только помогало играть жестче в отборе, но не жестко. Атака киевлян тоже справилась на все девять голов. В теории и больше даже могли забивать.
Стоит сразу расставить все точки над "i" и понять, что психология футболистов в поединке против "Рейнджерса" немного изменится. Не будет такой принципиальности, а также на поле выйдет соперник с высшим индивидуальным и командным классом, чем предыдущий.
Хотя и к этому "классу" киевляне должны быть готовы. Наконец, болельщики киевлян после нескольких лет дождались действительно достойных соперников на сборах перед сезоном. За восемь дней было проведено пять матчей, три из которых с мощными немецкими командами. Это не только хороший теоретический опыт, но и хорошая тренировка на выносливость.
Кадры хозяев
Единственным значительным минусом из поединков против "Партизана" – это потеря Максима Дячука. Он выбыл на долгое время и в матче против шотландцев точно не сыграет. В Белграде его заменил Биловар, так что Кристиан скорее всего выйдет и теперь. Тот же новичок Себальос даже в заявку на матч в Сербии не попал, да и не адаптировался он еще в команду: травма была, языка не знает. Также есть опция с Михавко, который уже полноценно тренируется с киевлянами.
Новости "Рейнджерса" (Глазго, Шотландия)
После того как "львы" из-за финансовых трудностей исчезли с карты футбольной элиты Шотландии, они преподнесли свои позиции практически до прежнего уровня. "Рейнджерс" – снова одна из двух самых больших сил в своем отечественном футболе. Однако на данный момент все-таки “Селтик” идет на шаг впереди. Так и случилось в прошлом сезоне. Хотя и “Рейнджерс” опередил третий “Хартс” на 17 зачетных очков, но все равно первым финишировали “кельты” с отрывом в восемь баллов.
Особенно не пошло в личных дерби против соседа по городу. За четыре матча чемпионата "Рейнджерс" лишь раз ушел от поражения, сыграв вничью. В финальном поединке Кубка "львы" также проиграли. Потому пока они в своей стране полноценно вторые – именно поэтому и играют в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом году, кстати, “Рейнджерс” на этой стадии ЛЧ прошел “Серветт”, а в плей-офф раунде вылетел от ПСВ.
Подопечные бельгийского наставника Филиппа Клемана уже стартовали во внутреннем чемпионате. В субботу, 3 августа, они встречались против “Харта”. Соперник значительно перебил "львов" (17:7 по ударам), но команды так и не смогли забить хотя бы один гол.
В целом “Рейджерс” не побеждает уже с 14 мая. Даже в товарищеских матчах – тех, которые не были "за закрытыми дверями" – команда из Глазго не одержала ни одной победы. Соперники были также подходящие. К примеру, МЮ. Но также "львы" встречались с "Унионом", который играл и против "Динамо". В отличие от проигравших киевлян, шотландцы с немцами сыграли вничью.
Кадры гостей
Прошлый матч против “Хартс” пропускал фланговый защитник Дуджон Стерлинг, который травмировался в товарищеском поединке с “Манчестер Юнайтед”. Скорее всего, не сыграет он и сегодня. Пока это единственная потеря шотландцев.
Последние пять матчей Динамо и Рейнджерса
Последние пять встреч хозяев
- 31.07. Партизан – Динамо 0:3 (ЛЧ)
- 23.07. Динамо – Партизан 6:2 (ЛЧ)
- 18.07. Унион – Динамо 3:2 (ТМ)
- 17.07. Динамо – Мамелоди Сандаунз 1:0 (ТМ)
- 14.07. Брондбю – Динамо 0:4 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 03.08. Хартс – Рейнджерс 0:0 (ШПЛ)
- 27.07. Унион – Рейнджерс 4:4 (ТМ)
- 24.07. Бирмингем – Рейнджерс 2:1 (ТМ)
- 20.07. Манчестер Юнайтед – Рейнджерс 2:0 (ТМ)
- 13.07. Аякс – Рейнджерс 2:1 (ТМ)
Личные встречи между соперниками
"Динамо" и "Рейнджерс" – легендарные клубы в своих странах, которые практически всегда являются регулярными участниками еврокубков. Однако в официальных поединках они встречались только в далеком 1987 году. Тогда в 1/16 финала Кубка чемпионов "Рейнджерс" прошел по сумме двух матчей (1:0 – в Киеве, 2:0 – в Глазго).
Ориентировочные составы команд
"Динамо": Бущан - Караваев, Биловар, Попов, Вивчаренко – Пихаленок, Бражко, Шапаренко – Ярмоленко, Ванат, Кабаев.
"Рейнджерс": Батленд – Тавернье, Суттар, Дэвис, Йилмаз – Диоманде, Дауэлл – Черны, Лоуренс, Кортес – Дессер.
Ставки и коэффициенты на матч Динамо – Рейнджерс
Прогноз на матч Динамо – Рейнджерс от UA-Football
Киевляне лучше отдохнули после предыдущего поединка, а кроме этого и имели больше времени на подготовку к “Рейнджерсу”. Шотландцы во встрече против "Хартса" показали, что не слишком готовы к сезону, но это скорее из-за подготовки именно к Лиге чемпионов. Учитывая определенные проблемы киевлян в обороне и отличную игру от атакующего звена можно ожидать веселую игру для нейтрального болельщика, но с контролем от "Динамо". Прогноз: Обе забьют + победа "Динамо" (КФ 3,90).
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