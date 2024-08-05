Лига Чемпионов
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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с шотландскими? Квиз от UA-Футбол
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Фото: twitter.com/RangersFC
Шестого августа киевское "Динамо" в польском Люблине в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 сыграет против шотландского "Рейнджерса".
Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против шотландских, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно времен независимости Украины.
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