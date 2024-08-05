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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с шотландскими? Квиз от UA-Футбол

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Хорошо ли вы помните противостояние украинских команд с шотландскими? Квиз от UA-Футбол

Фото: twitter.com/RangersFC

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Шестого августа киевское "Динамо" в польском Люблине в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 сыграет против шотландского "Рейнджерса".

Перед этой игрой мы вам предлагаем вспомнить, как отечественные клубы играли против шотландских, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно времен независимости Украины.

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