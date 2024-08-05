Кто из известных футболистов играл за Рейнджерс? Квиз от UA-футбол

Во вторник, 6 августа, киевское "Динамо" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25. В польском городе Люблин подопечные Александра Шовковского будут принимать шотландский "Рейнджерс".

Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета команды из Глазго. Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Рейнджерс".