Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кто из известных футболистов играл за Рейнджерс? Квиз от UA-футбол
Делитесь своими результатами в комментариях
Faisal HQ / Автор неизвестен
Во вторник, 6 августа, киевское "Динамо" проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25. В польском городе Люблин подопечные Александра Шовковского будут принимать шотландский "Рейнджерс".
Перед этим противостоянием мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, которые защищали цвета команды из Глазго. Будут даны 30 известных игроков. Вам надо ответить, играл ли тот или иной футболист за "Рейнджерс".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ребров: После матча с Румынией зашли в раздевалку, а некоторые игроки сидели в телефонах и смотрели, какая у них оценка
- В случае прохода Рейнджерс. Определен потенциальный соперник Динамо в плей-офф отбора ЛЧ
- Лунин может больше не сыграть в официальных матчах за Реал в 2024 году - AS
- Не Польша. Известно, где Динамо будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в случае выхода в основной раунд
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Моуринью против экс-клуба Фонсеки. Известны все пары раунда плей-офф квалификации ЛЧ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн