Шапаренко - о Рейнджерс: Что Англия, что Шотландия – примерно один уровень футбола

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча против "Рейнджерс" в Люблине в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

- Ждем очень силовую игру. Мы видели видеообзоры матчей, они ведут силовую игру, очень быстрые контратаки. Тренерский штаб указал нам на их взаимодействия, теперь все зависит от нас, ведь играть нам на поле.

– Что вы знаете о "Рейнджерс"? И каково ваше мнение по поводу фаворита в этом противостоянии?

– Что Англия, что Шотландия – примерно один уровень футбола. И там, и там много борьбы, и нам нужно быть готовыми вступать в борьбу, не бояться, и, конечно, навязывать свою игру, ту, которую мы сами хотим видеть. Нам неважно, как играет соперник, нас должна волновать только своя игра, мотивация. Будем стремиться только к победе в завтрашней встрече.

– Вы играли на этом стадионе на стадии плей-офф к чемпионату мира, и тогда результат был положительный. Ожидаете ли такого же результата завтра? Чего, собственно, ждете от завтрашней игры?

– Да, я помню ту игру, мы одержали победу. На самом деле, была очень непростая игра, но это уже история. Нет смысла вспоминать, что было три-четыре года назад. У нас завтра поединок будет совсем другая игра. Надеюсь, мы проявим свои лучшие качества и все будет хорошо.

Также отмечу, что когда мы играли здесь на предыдущей стадии против "Партизана", то была очень классная поддержка. Болельщики вдохновляли нас играть еще более ярко и открыто, поскольку они пришли поддержать нас. Мы находимся вдали от дома, но чувствовали себя как на домашнем стадионе. Конечно, хочется, чтобы на завтрашний поединок пришли многие и поддержали нас так же, как и против "Партизана". Это придавало нам силы, энергии, мотивации. Как можно играть на стадионе при пустых трибунах? Ведь мы играем для болельщиков и стараемся отдавать ту энергию, которую получаем от них.