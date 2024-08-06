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Защитник Рейнджерс: Выход в группу ЛЧ - это было бы одним из моих самых больших достижений, моя личная мотивация

Лига Чемпионов
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У игроков Рейнджерс также отличная мотивация перед матами с Динамо

Защитник Рейнджерс: Выход в группу ЛЧ - это было бы одним из моих самых больших достижений, моя личная мотивация

фото из свободных источников

Новина українською

Защитник "Рейнджерс" Леон Балогун поделился ожиданиями от 1-го матча с "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

"Сейчас много говорят о деньгах и финансах в случае выхода в группу ЛЧ, и, очевидно, они играют большую роль по разным причинам, но для меня самой большой мотивацией является выход в групповой этап.

Я никогда не играл в Лиге чемпионов, раньше я играл в отборочных матчах, в том числе за "Рейнджерс", но пробиться в группу у нас не получалось.

На данном этапе моей карьеры это было бы одним из моих самых больших достижений, это моя личная мотивация, и я уверен, что у каждого игрока, который вышел сюда сегодня, есть свои личные причины пройти в групповой этап.

Я думаю, что все настроены очень решительно сыграть завтра. Это большое событие для нас.

Я не слишком переживаю из-за того, что сейчас только начало сезона. Все очень просто - если вы хотите играть в Лиге чемпионов, то нет большей мотивации в футболе.

"Динамо" - очень хорошая команда, очевидно, они показали очень сильную игру в матчах против "Партизана", так что у них есть качество, качество есть и у нас.

Мы должны беспокоиться о себе и стараться играть в свой футбол и добиваться успеха", - рассказал Балогун.

Напомним, что матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа, и начнется в 21:00.

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Источник:
Офіційний сайт Рейнджерс
Опубликовал: Михаил Черныш
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