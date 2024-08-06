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Тренер Рейнджерс Клеман: Мы приехали на матч с Динамо за результатом, а не за владением мячом

Лига Чемпионов
Обновлено

Очень интересное противостояние Динамо против Рейнджерс

Тренер Рейнджерс Клеман: Мы приехали на матч с Динамо за результатом, а не за владением мячом

rangers.co.uk

Новина українською

Главный тренер "Рейнджерс" Филипп Клеман поделился ожиданиями от первого матча с "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов.

"Я считаю, что у нас есть все качества, речь идет о поиске правильного баланса, о том, чтобы использовать моменты и быть морально готовыми. Речь идет о том, чтобы найти баланс и опыт вместе с некоторыми новыми игроками, которые пришли этим летом, а затем уже добиваться результат.

Мы играем против команды, которую я очень хорошо знаю, потому что я играл против них 4 или 5 лет назад (сезон 2019/20, квалификация ЛЧ, 3:3 и 1:0 в пользу "Брюгге", прим.). И многие игроки киевской команды еще здесь, так что этот проект они строили годами.

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Это игры, отличные от обычных игр чемпионата, когда у нас есть доминирование и владение мячом большую часть времени.

Матчи против "Динамо" будут действительно сложными, потому что они действительно сильны с мячом и создают хорошие комбинации, так что это другой уровень. Это другой стиль игры, и это действительно интересно сейчас как вызов.

Я не жду, что завтра мы будем владеть мячом 60 процентов времени, нам это и не нужно, мы приехали сюда за результатом, а не только за мячом.

Конечно, мы хотим пройти отбор и сделаем для этого все возможное, но и Лига Европы — это не будет неудачей. В прошлом сезоне у нас было приятное путешествие в Лиге Европы, но, конечно, каждый хочет попасть в Лигу чемпионов.

Для клуба это будет иметь большое значение, а для игроков — это крупнейшая сцена в мире, где вы можете играть против лучших игроков мира.

Я думаю, что все европейские соревнования настолько эволюционировали, что в Лиге Европы и Лиге конференций также могут проходить действительно важные матчи, поэтому играть в Европе всегда волнительно.

Конечно, все хотят попасть в Лигу чемпионов, потому что это имеет большое финансовое значение, и там проходят только топовые матчи", - рассказал Клеман.

Напомним, что матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа, и начнется в 21:00.

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Рейнджерс (Глазго) Динамо (Киев) Филипп Клеман
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Источник:
Офіційний сайт Рейнджерс
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.08.2024 в 00:30
Та не питання, зіграєте в Лізі Європи
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.08.2024 в 00:30
Та не питання, зіграєте в Лізі Європи
Ответить
0
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