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Шовковский: Дячуку делают операцию, Тымчик вернулся в общую группу
Новости из лазарета Динамо
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "
"К сожалению, Дячук сейчас находится в больнице в Варшаве. Наверное, сейчас ему уже начать делать необходимую операцию, поэтому мы переживаем за него и желаем скорейшего восстановления.
Тымчик уже присоединился к команде, начал тренироваться в общей группе, но, безусловно, ему нужно время, чтобы набрать лучшие кондиции", - рассказал Шовковский.
Напомним, что матч "Динамо" - "Рейнджерс" состоится во вторник, 6 августа, и начнется в 21:00.
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