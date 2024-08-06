Шовковский: Дячуку делают операцию, Тымчик вернулся в общую группу

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский перед первым матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рейнджерс" рассказал о состоянии травмированных игроков киевлян Максима Дячука и Александра Тымчика.

"К сожалению, Дячук сейчас находится в больнице в Варшаве. Наверное, сейчас ему уже начать делать необходимую операцию, поэтому мы переживаем за него и желаем скорейшего восстановления.

Тымчик уже присоединился к команде, начал тренироваться в общей группе, но, безусловно, ему нужно время, чтобы набрать лучшие кондиции", - рассказал Шовковский.