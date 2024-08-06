Шотландский Рейнджерс. Интересные факты о сопернике Динамо в квалификации Лиги чемпионов

• "Рейнджерс" один из немногих футбольных клубов, имеющий две разные официальные эмблемы. Монограмма RFC, известная с момента основания клуба в 1872 году, получилась одной из самых красивых и удачных в футболе. Настолько, что "светло-синие" до сих пор используют ее как логотип на своих футболках. На клубной же атрибутике и в официальных документах используется круглый логотип со вставшим на дыбы львом и надписью "Ready" под ним. Он появился в 1959 году. "Ready" – производное от "Always Ready" или "Aye Ready" в шотландском диалекте, то есть "Всегда готов!"

• В свое время именно "Рейнджерс" первыми в мире смогли провести идеальный чемпионат, одержав победы во всех 18 матчах шотландской лиги сезона-1898/99. Годом раньше их заклятый враг "Селтик" тоже прошел сезон без поражений, но при этом трижды сыграл вничью.

• А уже в современную, 38-туровую эпоху The Gers провели такой же доминирующий сезон под руководством Стивена Джеррарда. В чемпионате-2020/21 команда набрала 102 очка (32 победы, 6 ничьих, 0 поражений), обойдя на финише "Селтик" на целых 25 пунктов.

• Немногие знают, что одна из звезд на логотипе ЛЧ – в честь "Рейнджерс". Когда в сезоне-1992/93 Лига чемпионов сменила староформатный Кубок чемпионов, у нового турнира появился свой гимн (который многие из нас так полюбили еще в детстве) и логотип – футбольный мяч с семью скрепленными звездами по кругу и одной в центре. В этом была прямая отсылка на количество клубов, участвовавших на групповом этапе первого розыгрыша ЛЧ. А их было как раз восемь (две группы по четыре команды), предварительно преодолевших несколько стадий плей-офф. Так вот одним из той восьмерки был тогда "Рейнджерс", удостоившийся наравне с остальными первопроходцами персональной звезды.

• Кстати, одним из лидеров "Рейнджерс" в то время был украинский полузащитник Алексей Михайличенко. Будущий главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины отыграл за "светло-синих" пять сезонов, став пятикратным чемпионом Шотландии. У другого украинца – Олега Кузнецова – всего на один чемпионский титул меньше. Ненадолго засветился в составе глазгианцев и Олег Саленко. А уроженец Кропивницкого Андрей Канчельскис, игравший за "Джерс" с 1998 по 2002 годы, даже оставил в Глазго после себя наследство в виде пижонского финта, получившего название "Салют Канчельскиса". Этот необычный трюк он продемонстрировал в 2000 году в полуфинале Кубка Шотландии против "Эйр Юнайтед". Наш хавбек получил пас на правом фланге, находясь в одиночестве: никто из защитников его не встречал, было пространство. И тут Андрей неожиданно встал обеими ногами на мяч и приложил ладонь ко лбу, словно высматривая – где там партнеры. После чего, дойдя до угла штрафной, выдал идеальную передачу на нападающего Билли Доддса, который воплотил ее в гол. Трюк Канчельскиса, предшествовавший ассисту, вспоминают в Британии до сих пор: шотландская федерация периодически крутит его в соцсетях, а газета The Scottish Sun даже посвятила 20-летнему юбилею "салюта" специальный материал.

• В сезоне-2022/23 "Рейнджерс" установили антирекорд абсолютно худшей команды по итогам группового этапа ЛЧ. В шести матчах шотландцы были шесть раз биты соперниками по квартету – "Наполи", "Ливерпулем" и "Аяксом" – с общим счетом 2:22. И тем самым по разнице мячей на один гол превзошли прежнее "достижение" загребского "Динамо", которое в сезоне-2011/12 набрало 0 очков в 6 матчах с разницей мячей 3:22 ("минус 19").

• До недавнего времени "Рейнджерс" были самым титулованным клубом Шотландии. Но в прошлом сезоне "Селтик", сделав золотой дубль (победа в чемпионате и Кубке страны), сравнялся с земляками по количеству завоеванных трофеев. Теперь у двух клубов из Глазго по 118 титулов.

•Прежде "Динамо" и "Рейнджерс" уже пересекались в еврокубках. Было это почти 40 лет назад, в сентябре 1987-го, в 1/16 Кубка чемпионов. Первая игра в Киеве завершилась тогда минимальной победой подопечных Валерия Лобановского (1:0) благодаря голу Алексея Михайличенко с пенальти, который он сам же и заработал. Но через две недели в Глазго шотландцы огорчили гостей дважды (в воротах Виктора Чанова "расписались" Марк Фалько и Алли Маккойст), и оставили динамовцев за бортом соревнований.