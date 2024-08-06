  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы

Лига Чемпионов
Обновлено

Александар Станоевич продолжает раздавать киевлянам комплименты

Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Наставник белградской команды продолжает защищаться от прессы после вылета из ЛЧ.

"Почему в Сербии удивлены результатами двух матчей? "Динамо" гораздо лучше нас. Большую часть второго матча они играли на второй передаче и все равно выиграли 3:0. Технически и тактически они были на голову выше. Мы не могли догнать их темп. Мы легко пропускали голы. Они были быстрее и сильнее нас".

Читайте такжеТренер Партизана: Сегодня мы выходили на половину Динамо чаще, чем в прошлый раз - все остальное было плохо

"Динамо" – серьезный клуб. Они не входят в пятерку лучших лиг Европы, но по своему уровню должны быть там. Люди говорят о нашей великой истории и о том, как мы должны конкурировать с ними, но это слова. Мы были совсем незрелыми по отношению к клубу уровня "Динамо", – считает тренер.

В 3-м раунде квалификации ЛЕ "Партизан" будет играть с "Лугано".

По теме
yellow-arrow
Шотландский Рейнджерс. Интересные факты о сопернике Динамо в квалификации Лиги чемпионов
yellow-arrow
Шовковский: Дячуку делают операцию, Тымчик вернулся в общую группу
yellow-arrow
Защитник Рейнджерс: Выход в группу ЛЧ - это было бы одним из моих самых больших достижений, моя личная мотивация
Партизан (Белград) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Rangers Review
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости