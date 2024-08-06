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Тренер Партизана: Динамо по своему уровню должно быть в пятерке лучших лиг Европы
Александар Станоевич продолжает раздавать киевлянам комплименты
Фото з відкритих джерел
Наставник белградской команды продолжает защищаться от прессы после вылета из ЛЧ.
"Почему в Сербии удивлены результатами двух матчей? "Динамо" гораздо лучше нас. Большую часть второго матча они играли на второй передаче и все равно выиграли 3:0. Технически и тактически они были на голову выше. Мы не могли догнать их темп. Мы легко пропускали голы. Они были быстрее и сильнее нас".
"Динамо" – серьезный клуб. Они не входят в пятерку лучших лиг Европы, но по своему уровню должны быть там. Люди говорят о нашей великой истории и о том, как мы должны конкурировать с ними, но это слова. Мы были совсем незрелыми по отношению к клубу уровня "Динамо", – считает тренер.
В 3-м раунде квалификации ЛЕ "Партизан" будет играть с "Лугано".
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